Carta d’identità scaduta o smarrita, come farla in aeroporto per partire

Una delle paure più diffuse tra i viaggiatori una volta giunti all’aeroporto: accorgersi di aver perso la propria carta d’identità o il passaporto. Invece, che accade se il documento è scaduto o troppo logoro?

Carta d’identità e passaporto: come fare il duplicato?

Se ci si accorge di aver smarrito il passaporto qualche giorno prima di partire oppure se le condizioni in cui versa il documento lo rendono ormai inutilizzabile o ancora se è scaduto, chiaramente se ne dovrà richiedere un duplicato per poter andare all’estero.

Innanzitutto, solo in caso di smarrimento, bisognerà presentare una specifica denuncia (anche online). Dunque, dopo aver compilato e stampato l’apposito modulo di richiesta, reperibile sul sito passaportonline.poliziadistato.it , e stampato la pagina di conferma della registrazione, bisognerà recarsi presso la Questura del proprio luogo di residenza o un commissariato o una stazione dei Carabinieri portando con sé, oltre a un documento di identità (e se non si è smarrito anche il vecchio passaporto), due fototessere e l’eventuale denuncia di smarrimento o una copia della stessa. Dunque, è fondamentale presentare anche la ricevuta di versamento – mediante bollettino intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico” (disponibili anche quelli precompilati negli Uffici postali) – pari a 42,50 euro e una marca da bollo, reperibile presso qualsiasi rivendita di valori bollati, da 73,50 euro. Si può richiedere anche l’invio del passaporto al proprio domicilio al costo di 8,20 euro da pagare alla consegna.

Più semplice, d’altro canto, rinnovare la propria carta d’identità o richiederne il duplicato in caso di smarrimento. Inoltre, in prossimità di una partenza (presentando il biglietto), si potrà optare per il documento cartaceo al posto del documento elettronico i cui tempi di rilascio sono più lunghi. Per sbrigare la pratica servono anche tre foto tessere e il proprio codice fiscale.

Fare la carta d’identità in aeroporto

Tuttavia, se si è già all’aeroporto e ci si accorge di avere la carta d’identità scaduta o addirittura di averla persa che si fa? Si rinuncia al viaggio? Non è detto; in alcuni aeroporti italiani è possibile farne una nuova “al volo”. Per esempio, al Terminal 3 di Fiumicino, costo 30 euro, si potrà ricevere una nuova carta d’identità in pochi minuti (l’ufficio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14). Lo stesso servizio è offerto all’aeroporto di Malpensa – Terminal 1 – al costo di 5,42 euro (ma solo dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì). Uffici per il rilascio immediato del duplicato della carta d’identità sono presenti anche allo scalo bergamasco di Oro al Serio e a quello partenopeo di Capodichino.

