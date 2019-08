Dybala Tottenham, ultime notizie: problema diritti immagine, c’è il Psg

Dybala Tottenham, ultime notizie: problema diritti immagine, c’è anche il Psg

Il mercato in entrata per la Premier League chiude alle 18 dell’8 agosto, chiaro quindi come le società inglesi siano particolarmente attive in queste ore. Non fa eccezione il Tottenham che a quanto pare ha fatto un’offerta importante alla Juventus per Paulo Dybala.

Dybala Tottenham: 70 milioni

Sarebbero ben 70 i milioni offerti dagli Spurs per assicurarsi l’argentino: i bianconeri, che già lo avrebbero ceduto al Manchester se la trattativa non si fosse arenata a causa delle pretese stipendiali del giocatore, hanno accettato la proposta senza battere ciglio.

Dybala farebbe felice il tecnico dei londinesi Mauricio Pochettino che ha individuato in lui la perfetta alternativa a Lo Celso che però potrebbe rimanere al Betis Siviglia. Detto ciò, mentre manca ormai pochissimo alla chiusura della finestra per gli acquisti in Inghilterra, ma il Tottenham sta faticando a strappare il sì di Dybala. A mettere i bastoni tra le ruote il contratto e, in particolare, i diritti d’immagine.

Manca l’accordo tra la società e il giocatore

La questione dei diritti d’immagine si era posta anche nelle trattative tra Dybala e il Manchester: i Red Devils hanno giudicato eccessivamente esose le cifre poste sul tavolo (pare 15 milioni circa comprensivi di commissioni varie).

Al Tottenham, adesso, non tocca soltanto raggiungere un’intesa sull’ingaggio del giocatore e sulla commissione per il suo procuratore ma anche pattuire il compenso per la Image Star, cioè con la società che detiene i diritti d’immagine di Dybala dell’ex agente dell’argentino Pierpaolo Triulzi. Per alcuni solo il pressing di Pochettino potrebbe portare La Joya a smorzare le richieste: il fatto che l’anno prossimo il Tottenham giocherà la Champions, a differenza dello United, uno dei punti chiave su cui battere.

Ora, comunque vada a finire, nel 4-3-3 che Sarri ha in mente per la sua Juve c’è posto per un centravanti di peso come Lukaku ma non per un folletto come Dybala: ciò per dire che Tottenham o meno dovrà necessariamente essere ceduto. Chiusa la pista inglese per Dybala si aprirebbe quella francese: sarebbe il perfetto sostituto di Neymar pensano al Psg – la cui offerta partirebbe da 60 milioni secondo le indiscrezioni – ma a quel punto bisognerebbe aspettare un’eventuale cessione dell’asso brasiliano. Se saltasse anche il trasferimento a Parigi si tornerebbe a tastare il terreno per lo scambio con Icardi.

