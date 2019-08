Pagamento Reddito di cittadinanza agosto 2019: data accredito carta rdc

Giunti nel mese di agosto 2019 i beneficiari del reddito di cittadinanza si stanno chiedendo quando sarà questo mese il giorno dell’accredito sulla Carta. Per questo motivo andremo a riepilogare le date dei pagamenti sia per chi riceve il RdC per la prima volta, sia invece per chi ha già fatto domanda da diverso tempo e ormai è giunto all’ennesimo accredito. Inoltre andremo anche a riassumere le date di elaborazione dei pagamenti del trattamento e delle prime disposizioni dopo la presentazione della richiesta.

Pagamento Reddito di Cittadinanza agosto 2019: la data

In verità la data dell’accredito del RdC sulla relativa Carta è più o meno lo stesso per tutti. Il pagamento della misura, infatti, avviene sempre entro la fine del mese. Pertanto, chi ha presentato la domanda del RdC a marzo, così come ad aprile, maggio, giugno e luglio, la ricarica avverrà alla fine di agosto, tra il 24 e il 27 di questo mese. Quindi, anche chi ha fatto domanda a luglio riceverà il pagamento a fine agosto, poiché entro il 15 agosto sono elaborate le varie disposizioni di pagamento e inoltrate a Poste, che poi consegnerà ai nuovi beneficiari l’apposita Card con il primo accredito già incluso.

Quando arriva l’accredito RdC dopo la richiesta

Chi invece ha presentato le domande nel mese di agosto, dovrà attendere fine settembre. Come scritto sopra, le disposizioni di pagamento dovrebbero essere elaborate e inviate a Poste entro il 15 settembre e da lì in poi il beneficiario potrà andare a ritirare la sua Card con la prima ricarica inclusa presso un ufficio postale. Vien da sé, quindi, che l’esito della domanda avviene tramite comunicazione ufficiale Inps via sms o mail a partire dal 15° giorno del mese seguente a quello in cui è stata presentata la richiesta. Si ricorda che per controllare lo stato delle richieste bisognerà recarsi sul sito dell’Inps, al quale si dovrà accedere tramite apposite credenziali (Pin Inps, CNS o SPID).

