Giovanna Borbonese è morta dopo una malattia: ecco chi era

È morta a soli 56 anni Giovanna Borbonese, figlia di Umberto, da cui aveva ereditato il marchio delle borse in occhio di pernice. La causa della sua dipartita, avvenuta così presto, è da addursi a una malattia, che tuttavia per il momento non è ancora nota, ma che ha portato via Giovanna, soprannominata “la signora delle borse”. Andiamo a vedere chi era in un breve profilo biografico.

Gli inizi del brand Borbonese

Per scoprire chi era Giovanna Borbonese bisogna andare a oltre un secolo fa, nel 1910, quando a Torino nasceva quella che nel tempo sarebbe diventata una delle più importanti case di moda italiane e dunque simboli del made in Italy: Borbonese. Un marchio nato dall’idea di Lucia Lorenzoni Ginestrone e poi passata in eredità al figlio Umberto, che assieme al socio Edoardo Calcagno guiderà la società per tutto il secolo. Negli anni Ottanta, Umberto aggiunge al suo vero cognome anche quello della griffe “Borbonese”, che nel frattempo tra alti e bassi continua a essere un marchio di lusso seguito, collaborando con diverse realtà della moda di questi tempi, distinguendosi per le borse a occhio di pernice, ma spaziando in seguito anche nel settore calzature e abbigliamento.

Giovanna Borbonese è morta: ecco chi era

Giovanna Borbonese aveva inizialmente deciso di orientare i suoi studi da un’altra parte, piuttosto che verso la moda e conseguì una laurea in architettura. Tuttavia, già da giovane, aveva iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, coltivando con il passare del tempo un gusto per la qualità estetica, per l’arte del bello, per il piglio della moda. Giovanna, durante la sua vita, non abbandonò però l’altro grande amore, quello per l’architettura, l’arredamento, l’interior design. Infatti, assieme alla gestione del brand, si occupò anche di lavorare nel settore dell’arredamento, in particolare ideando una linea di cornici preziose e oggetti per la casa.

