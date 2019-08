Sondaggi elettorali Noto: ecco quanto vale il partito di Conte

Quale futuro per Giuseppe Conte? L’esperienza da avvocato del popolo ormai è agli sgoccioli e sono in tanti a domandarsi che cosa farà il premier una volta messo in cantina il fu governo del cambiamento. In questi giorni Conte ha in programma un solo appuntamento: quello dell’Aula in cui metterà sul banco degli imputati il colpevole della crisi: Matteo Salvini. Poi, dopo il voto di sfiducia, salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. Solo allora si saprà quale destino la politica gli ha riservato.

Sondaggi elettorali Noto: Conte prima

Ad inizio anno, quando il solco tra i due alleati rivali non era così profondo, Conte, interrogato sull’argomento, aveva dichiarato: “Quando avrò smesso questo mio mandato di servizio per il popolo italiano mi dedicherò al diritto penale per perseguire i trafficanti e assicurarli alla Corte Penale internazionale”.

Sondaggi elettorali Noto: Conte oggi

Ma appunto si trattava di sette mesi fa. L’ex premier pensava di governare per cinque anni e che il matrimonio giallo verde avrebbe alla fine dato i suoi frutti. Non aveva però fatto i conti con Salvini e la sua smania di dirigere lui stesso i lavori e l’agenda di Palazzo Chigi. E così qualcosa potrebbe essere cambiato nella mente del presidente del Consiglio.

Sondaggi elettorali Noto: le due vie di Conte

I giornali ventilano la possibilità che sia lui stesso a guidare il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, se ci saranno. Gli elettori pentastellati lo voterebbero in massa come si evince dal nostro ultimo sondaggio per Coffee Break. Se anche però alla fine i vertici Cinque Stelle dovessero virare verso una soluzione interna (Fico, Di Battista) ecco che per Conte potrebbe aprirsi la strada di un partito su misura alleato del Movimento. Secondo un sondaggio Noto di luglio, un partito di Conte avrebbe un bacino potenziale di voti pari all’11%. Ancora qualche giorno e i nodi verranno sciolti.

