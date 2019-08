Ribery Fiorentina: contratto, stipendio e quanto guadagna il calciatore

Ribery Fiorentina: affare fatto. L’esterno francese, nonostante il dato anagrafico, ha tutte le carte in regola per far sognare i tifosi viola.

Ribery Fiorentina: presentazione e prime parole

Chiusa la lunga – 12 stagioni in Bundesliga – e vittoriosa parentesi al Bayern Monaco, Franck Ribery sbarca a Firenze; il francese, alla fine, ha rifiutato le altre offerte, provenienti soprattutto dalla Russia, e si è votato alla causa della società di patron Commisso.

“Questo è un grande club” si è presentato parlando in italiano, “mi aspetto un grande affetto” ha poi aggiunto: ad accoglierlo all’aeroporto di Peretola un centinaio di tifosi festanti. Altri se ne vedranno domani giovedì 22 agosto 2019 in occasione della presentazione ufficiale: alle 17 e 30 si terrà la presentazione ufficiale nella sala stampa dell’Artemio Franchi, i cancelli dello stadio saranno aperti alle 20. Nella prossima stagione prenderà il numero 7, per qualche giorno era stata di un altro nuovo centrocampista viola, il cileno Pulgar.

Ribery: la Fiorentina pensa in grande

Ribery ha firmato un contratto di due anni da 4 milioni a stagione più bonus. Insomma, un ingaggio importante per un calciatore che pur dotato di una classe cristallina ha già spento 36 candeline, troppe secondo qualcuno per incidere in Serie A. Detto ciò, Franck Ribery nelle ultime tre stagioni, anche se non è sempre partito dal primo minuto, ha giocato rispettivamente 32, 34 e 38 partite in un campionato competitivo come quello tedesco.

Dunque, a parte il carisma che promette di portare in uno spogliatoio composto da giovani promettenti, come Chiesa e Sottil (che ne sarà la riserva sulla fascia sinistra del tridente offensivo che avrebbe in mente Montella), a Firenze arriva un calciatore di qualità sopraffina – anche se non particolarmente prolifico sotto porta (ha fatto al massimo 12 gol in Germania, solo 4 volte in 12 anni è andato in doppia cifra) – e sostanzialmente in forma.

