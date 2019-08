Quanto guadagna Alexis Sanchez: stipendio e patrimonio dell’attaccante

Alexis Sanchez sarebbe pronto a tornare in Italia; il cileno avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter; da definire alcuni dettagli con lo United.

Alexis Sanchez: all’Inter in prestito

Alexis Sanchez alla fine dovrebbe tornare in Italia: andrà a rinforzare il reparto avanzato della squadra di Antonio Conte che già può contare sul suo ex compagno di squadra Romelu Lukaku. In realtà, la trattativa ha subito una leggera frenata negli ultimi giorni. Inter e Manchester United da parte loro avrebbero già raggiunto un accordo: Sanchez ai nerazzurri in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’Inter pagherà al cileno 4 milioni di stipendio per questa stagione. Dunque, il resto dell’ingaggio del giocatore dovrebbe essere a carico dei Red Devils che però stanno provando a ottenere uno sconto.

Lo United chiede uno sconto

Alexis Sanchez a Manchester percepisce uno stipendio netto di 20 milioni a stagione, più di quanto prendesse lo stesso Lukaku ma anche un altro Top Player sempre in forza allo United come Paul Pogba insomma. Ora, vista la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il trattamento economico di tutti i giocatori della squadra inglese subirà una decurtazione del 25%; così anche quello di Sanchez che, nello specifico, passerà da 20 a 15 milioni netti. A questa cifra, d’altra parte, il Manchester dovrà aggiungere vari bonus e gettoni di presenza previsti dal contratto del nino maravilla. Non essendo riusciti a far schiodare l’Inter da quota 4 milioni, in teoria, dovrebbe essere lo United a coprire la restante parte dello stipendio di Sanchez.

L’ultimo miglio

Mentre la trattativa tra Sanchez e Manchester continua su questo punto, secondo le indiscrezioni, mancherebbero poche ore per vedere l’ex Udinese a Milano. I documenti preliminari alla firma del contratto sarebbero già arrivati alla sede dell’Inter. Forse non verrà utilizzata la formula del prestito gratuito per velocizzare l’operazione: infatti, i nerazzurri potrebbero versare una cifra di pochi milioni di euro, forse 2, al Manchester. Una somma non significativa ma comunque utile alla contabilità degli inglesi che così potrebbero ammortare la posizione del cileno nel proprio bilancio.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]