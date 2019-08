Esecutivo garanzia elettorale 2019: cos’è e perché si chiama così

Questo agosto volge al termine e mentre “l’estate sta finendo”, l’esecutivo gialloverde è già finito. In maniera sicuramente radicale, con un Salvini che ha voluto staccare la spina per cercare di tornare quanto prima alle urne e capitalizzare il capitale politico accumulato nell’ultimo anno. Il piano del leader leghista, per ora, non favorisce il carroccio. La possibilità di formare una maggioranza alternativa a quella gialloverde ha fatto saltare gli allarmi dalle parti di via Bellerio, con Salvini che, poco a poco, ha cercato di fare marcia indietro. Il Movimento 5 Stelle, però, sembra intenzionato a guardare verso via sant’Andrea delle Fratte, largo del Nazareno. I contatti con il Partito Democratico sono frequenti e intensi. Mattarella ha già avvisato: o governo politico, che duri l’intera legislatura (altri quattro anni), o si forma un esecutivo di garanzia elettorale.

Governo politico o esecutivo di garanzia elettorale: i due scenari

Mattarella sembra avere le idee più che chiare: o si punta a un governo politico (e in questo caso, l’ipotesi di un’alleanza tra PD e Movimento è la più accreditata e plausibile), o si procede alla formazione di un governo del Presidente che abbia come finalità quella di garantire il processo elettorale in tempi brevi, brevissimi. Quest’ultima è l’opzione meno gradita al Presidente della Repubblica, il quale preferirebbe un esecutivo stabile che non solo disinneschi le clausole di salvaguardia, bensì che possa creare stabilità e tranquillità, evitando le speculazioni sui mercati finanziari.

Differenza tra governo di garanzia elettorale e governo tecnico

L’esecutivo di garanzia elettorale, a differenza di un governo tecnico, non dovrebbe avere un programma di governo. I ministri si dedicano allo svolgimento delle inevitabili pratiche ordinarie. Un esecutivo di garanzia elettorale, pertanto, corrisponderebbe a un governo di transizione: un esecutivo traghettatore.

Maggiori probabilità di un governo politico che un esecutivo di garanzia elettorale

Stando all’evoluzione degli eventi, sembra però che si vada sempre più verso un governo politico formato da M5S e PD. Ormai nessuno, né tra i dem né tra i pentastellati, nega non solo che ci siano contatti, ma che ci siano veri e propri spiragli. Con i tempi così stretti, è chiaro che le trattative devono essere portate avanti con la massima celerità. In questo articolo, abbiamo parlato dello scenario del governo giallorosso.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]