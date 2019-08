Classifica smartphone onde elettromagnetiche 2019: ecco la blacklist

Quando si parla di classifica smartphone spesso si vanno a elencare quei dispositivi che offrono le migliori performance tecniche e funzionali. La classifica smartphone di cui parleremo in quest’articolo è invece meno piacevole, visto che fa riferimento ai dispositivi che emettono maggiori emissioni di onde elettromagnetiche. L’elenco che seguirà è stato il magazine francese 60 Millions de Consommateurs, il quale ha anche riferito come nel Paese transalpino l’Agenzia nazionale delle frequenze abbia bloccato 17 dispositivi perché non in regola con il tasso di assorbimento specifico, noto come Sar, autorizzato.

Classifica smartphone onde elettromagnetiche 2019: non ci sono né Apple né Samsung

Il magazine afferma che Samsung e Apple non figurano nella blacklist, dove invece troviamo altri dispositivi piuttosto diffusi, come possono essere Huawei, Alcatel e Wiko. Ma il marchio “sotto accusa” è Nokia, con 3 dispositivi diversi “colti in fallo” tra aprile e luglio 2019. Per la maggior parte dei modelli presenti in lista è stato proposto un aggiornamento del sistema operativo.

60 Millions pone poi l’attenzione sugli effetti e le conseguenze delle onde elettromagnetiche sulla nostra salute, che peraltro sono oggetto di diverse discussioni scientifiche. L’Agenzia nazionale della sicurezza sanitaria consiglia agli utenti di tenere spesso lo smartphone a debita distanza dal proprio corpo.

iPhone 7 non dannoso secondo l’Autorità francese

Tra i dispositivi presenti non c’è iPhone 7, il modello Apple accusato di presentare un livello di emissioni tra 2,50 e 2,81 W/kg, ovvero sopra i 2 W/kg stabiliti dalla normativa europea. Apple ha rispedito le accuse al mittente, ma il dispositivo è stato comunque sottoposto al monitoraggio da parte dell’Anfr, che non ha rivelato alcuna anomalia.

Classifica smartphone onde elettromagnetiche: la blacklist

Nella tabella che segue stileremo la blacklist degli smartphone da tenere sotto controllo. Oltre al modello, il magazine francese ha anche diffuso il periodo della chiamata all’ordine e la conseguente decisione.

Modello Periodo di Chiamata all’Ordine Conseguenze Alcatel Pixi 4 (6”) Maggio 2018 Aggiornamento software (versione 01005 o successiva) Allview X4 Soul Mini S Luglio 2019 Divieto e ritiro dal mercato da parte delle autorità Archos Access 50 Dicembre 2018 Aggiornamento software (versione 20181011 dell’11 ottobre 2018 o successiva) Echo Star Plus Maggio 2018 Aggiornamento software (versione V02_20180307 o successiva) Hisense F23 Luglio 2018 Aggiornamento software (versione L1360.6.10.01.ZA00 o successiva) Huawei Honor 8 Maggio 2018 Aggiornamento software (versione B389 o successiva) Leagoo S8 Luglio 2019 Divieto e ritiro dal mercato da parte delle autorità Logicom M Bot 60 Gennaio 2019 Aggiornamento software (versione B18V01.01B12 o successiva) Neffos X1 TP902 Maggio 2018 Modelli richiamati dal produttore Nokia 3 (TA-1032DS) Aprile 2019 Aggiornamento software (versione 00WW_4_43E o successiva) Nokia 5 Aprile 2019 Aggiornamento software (versione 00WW_6_12E o successiva) Nokia 6.1 Luglio 2019 Aggiornamento software (versione 00WW_3_51F o successiva) Orange Hapi 30 Aprile 2018 Modelli richiamati da Orange) Wiko Tommy 2 Bouygues Telecom Luglio 2018 Aggiornamento software (versione V02.17.BYT.20 o successiva) Wiko View Ottobre 2018 Aggiornamento software (versione V01.27.OPE.20 o successiva) Xiaomi Mi Mix 2S Febbraio 2019 Aggiornamento software (versione 10.2.1 o successiva) Xiaomi RedMi Note 5 Febbraio 2019 Aggiornamento software (versione 10.0.6.0 o successiva)

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]