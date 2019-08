Easter Egg Google Mago di Oz: che cos’è e cosa celebra

Era il 25 agosto 1939 quando Il Mago di Oz uscì nelle sale degli Stati Uniti. Da quel giorno sono ormai passati 80 anni e Google ha deciso di festeggiarlo a suo modo, con un simpatico Easter Egg. Per chi non lo sapesse le Easter Egg (letteralmente “uova di Pasqua”) sono delle sorprese nascoste, contenuti speciali extra inseriti nei Dvd dei film: giostrandoci un po’, si può arrivare a scoprire il segreto e fruire quindi di un contenuto extra che risulta esclusivo finché non l’hanno scoperto gli altri. Ma al tempo d’oggi i segreti non esistono quasi più e le rivelazioni esclusive, invero, durano molto poco. Così, da qualche giorno a questa parte, digitando Il Mago di Oz su Google, si può assistere a una piacevole sorpresa.

Easter Egg Google Mago di Oz: in cosa consiste

Provate a digitare su Google Il Mago di Oz. Come d’abitudine, vi compariranno i risultati della ricerca: dalla voce Wikipedia relativa al film, alle varie recensioni e articoli sul tema. Ora soffermatevi sulla colonna di destra: figura l’anteprima inerente la scheda del film. Accanto al titolo, però, ci sono due scarpette rosse che brillano e invocano un click. Ecco una voce, quella di Dorothy, che dice “There’s no place like home”. Quindi la pagina Google si capovolge e tutto diventa in bianco e nero. Ora, al posto delle scarpette rosse, c’è un piccolo tornado che volteggia senza sosta. Cliccandoci sopra sentiremo sempre la voce di Dorothy che chiama la zia Emma nel momento in cui il tornado la sta riportando in un’altra dimensione e noi torneremo alla pagina (e ai colori) originale.

Non è la prima “sorpresa” di Google in ambito cinematografico

Quanto appena rivelato è un chiaro omaggio al film del Mago di Oz (le scarpette rosse sono quelle indossate dalla Strega dell’Est che poi compaiono ai piedi di Dorothy) e non è certamente la prima Easter Egg che Google dedica al cinema. Anche quando uscì Avengers: Endgame i tipi di Mountain View prepararono una cosa simile.

Una curiosità: nel libro originale da cui è stato tratto il film, le scarpette non erano di colore rosso, ma argento.

L’Easter Egg Google dedicato al Mago di Oz è visibile sia da Desktop sia da mobile. Su Google c’è da qualche giorno e solo nelle ultime ore è stato rivelato ai più. Non sappiamo tuttavia fino a quanto resterà attivo.

