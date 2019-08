Governo Conte-bis: toto ministri, ecco la lista nomi aggiornata dei papabili

Martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 è convocato dal presidente della Repubblica il secondo giro di consultazioni. Nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, ci sono stati diversi contatti tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico finalizzati ad un’intesa di governo. In questo momento sembra che uno dei nodi principali che sta bloccando la trattativa è legato al nome dell’ex premier Giuseppe Conte.

Governo Conte-bis, il ruolo di guida del prossimo governo

Per i 5 Stelle il ruolo di premier del nuovo esecutivo deve essere ricoperto dal professore pugliese che ha già guidato l’esperienza giallo-verde in qualità di presidente del Consiglio conclusasi proprio con le sue dimissioni. Mentre i dem, anche pubblicamente, hanno parlato della necessità di discontinuità. Per evitare che l’esperienza di governo risulti al Paese come una sorta di rimpasto in cui la Lega è stata sostituita dal Pd.

Insieme ai programmi e alle sintesi sulle azioni che il nuovo governo dovrà porre in essere, la discussione è abbastanza accesa anche rispetto ai nomi dei possibili ministri.

Governo Conte-bis, toto-ministri: i nomi nuovi del Movimento 5 Stelle

Molte le possibili riconferme tra i 5 Stelle. Si fanno con insistenza i nomi dei ministri Elisabetta Trenta alla Difesa, Giulia Grillo alla Sanità e Alberto Bonisoli ai Beni culturali Si parla invece di un avvicendamento del ministro Danilo Toninelli che potrebbe essere sostituito dal capogruppo al Senato Stefano Patuanelli. Tra i nomi nuovi, per conto del Movimento, potrebbero entrare a far parte della nuova squadra Lorenzo Fioramonti, vice ministro dell’Istruzione e Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo durato 14 mesi e conclusosi con le dimissioni di Conte.

Toto-ministri: i nomi del Pd

Sono tantissimi i nomi che circolano come futuri possibili ministri in casa Partito Democratico. Appare probabile l’ingresso nella squadra di governo, in caso si chiudano positivamente le trattative col M5S, di Andrea Orlando che sembra e Paola De Micheli. In pole ci sarebbero anche Lorenzo Guerini ed Ettore Rosato. Ma si fanno anche i nomi di Antonio Misiani e Paolo Gentiloni. Tra i dem, secondo Repubblica, potrebbe spuntarla come nome nuovo Francesco Scoppola, responsabile degli Agesci nel Lazio. Come indicazione di LeU, secondo i rumors, potrebbe entrare a far parte dell’esecutivo anche Pietro Grasso.

Un altro elemento importante sul piano politico è legato alla collocazione di Luigi Di Maio. Quale sarà il suo ruolo nel prossimo governo? Sul punto è aperta la discussione in casa 5 Stelle. E in base alle ricostruzioni delle trattative c’è stata l’offerta del Pd per il ruolo di premier da affidare proprio a Di Maio. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

