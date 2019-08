Pensioni ultime notizie: bonus ponte anticipata di 3 anni. A chi spetta

Pensioni ultime notizie: si chiama Bonus Indcom, ma anche Rottamazione licenza commerciale, si tratta di un bonus ponte per andare in pensione di vecchiaia con 3 anni di anticipo ed è riservato ad alcuni commercianti in possesso di determinati requisiti. Il Bonus Indcom è entrato in vigore per la prima volta nel 2009 e da quel momento è stato prorogato ogni anno, fatta eccezione per il 2017 e il 2018. Nel 2019, invece, è stato prorogato nuovamente, ma senza avere alcun effetto retroattivo. Così, chi ha chiuso la licenza commerciale negli anni 2017 o 2018 è andato a formare una sorta di gruppo di esodati che non ha potuto usufruire del beneficio. Per ovviare a questo problema era stato presentato un emendamento in Parlamento: la crisi di governo in atto, tuttavia, ha bloccato tutto e il discorso potrebbe essere ripreso una volta formatosi il nuovo esecutivo.

Pensioni ultime notizie: bonus Indcom 2019, cos’è e come funziona

Il Bonus Indcom presenta un importo pari a 513 euro: si tratta per lo più di un ammortizzatore sociale, che accompagna i commercianti alla pensione di vecchiaia, fungendo sostanzialmente da ponte. L’indennizzo ha infatti una durata triennale ed è valido dal momento della chiusura dell’attività fino a quello del pensionamento effettivo. Tutte le informazioni sul Bonus Indcom 2019 sono contenute nella circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019, che potete leggere qui.

Pensioni ultime notizie: bonus Indcom 2019, requisiti e altre info utili

Per ottenere il bonus bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Partendo dall’età, che deve corrispondere a 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne. Inoltre, al momento della chiusura dell’attività, che deve essersi verificata dal 1° gennaio 2019 in poi, i commercianti devono essere iscritti da almeno 5 anni (anche non continuativi) alla Gestione previdenziale contributiva degli esercenti attività commerciali.

Il bonus ponte per la pensione di vecchiaia con 3 anni di anticipo e la soluzione di pensione anticipata Quota 100 non risultano compatibili. Ciò significa che i commercianti che vogliono usufruire di Quota 100 dovranno lasciar perdere l’indennizzo.

