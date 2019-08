Crisi di governo, ultime notizie: Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd”

Crisi di governo: nella seconda giornata del secondo giro di consultazioni il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la presenza di una intesa politica per la nascita di un nuovo governo col Partito Democratico.

Crisi di governo, Di Maio rivendica il lavoro svolto dal Governo Conte

La trattativa degli ultimi giorni sembra aver prodotto l’esito previsto da molti. “Abbiamo comunicato al presidente della Repubblica che c’è un accordo politico con il Pd perché Giuseppe Conte possa ricevere l’incarico di formare un nuovo governo. Abbiamo obiettivi da realizzare e il nostro programma è sempre lo stesso che è stato votato da 11 milioni di italiani il 4 marzo del 2018. Non scapperemo”.

Nella prima parte del suo intervento l’esponente pentastellato ha additato l’ex alleato della Lega come responsabile della caduta del Governo. Nel farlo ha elencato alcune delle misure approvate dall’esecutivo Conte in questi 15 mesi di governo, come Quota 100 e reddito di cittadinanza, indicando quali sarebbero stati i punti successivi dell’azione del governo.

Crisi di governo, l’offerta della Lega per Di Maio premier

“Si sono alimentate tante polemiche sulla mia persona – ha anche aggiunto Di Maio – e mi ha sorpreso che in una fase così delicata qualcuno abbia pensato al sottoscritto piuttosto che al bene del Paese”. In un altro passaggio chiave del suo discorso Di Maio ha svelato un retroscena: l’offerta ricevuta dalla Lega di guidare un nuovo esecutivo a fronte della eventuale ricomposizione tra M5S e Lega. “La Lega mi ha proposto come premier per il M5S e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale. Li ringrazio con sincerità ma con la stessa sincerità dico che penso al bene di questo Paese e a non me”.

Di Maio su Conte e le parole di Trump

Crisi di governo – Inoltre Di Maio ha citato il sostegno di Trump, sotto forma di tweet, all’indirizzo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Il riconoscimento ricevuto da Conte ieri dal presidente Trump ci indica che siamo sulla strada giusta”. Il leader dei 5 Stelle ha fatto notare come la scelta del Movimento, compiuta all’indomani delle elezioni politiche del 2018, abbia portato l’Italia ad avere una figura come Conte ed un ruolo forte come Paese riconosciuto a livello internazionale.

