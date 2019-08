Sondaggi TP: Gianluca Borrelli a Coffee Break (26/08/2019)

La crisi istituzionale sembra volgere al termine, grazie all’accordo trovato – in tempi relativamente brevi – tra PD e Movimento 5 Stelle. Per quest’estate, la politica non è andata in vacanza e qui, su Termometro Politico, abbiamo continuato a sondare l’opinione degli italiani.

Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di Termometro Politico, ha presentato in esclusiva a Coffee Break (La7) il nostro ultimo sondaggio. Le rilevazioni sono state effettuate tra il 21 e il 22 agosto, giorni nel quale la trattativa M5S-PD cominciava a prendere piede. Ciò è stato sottolineato da Borrelli per chiarire alcuni dati che sembrano andare in controtendenza rispetto ad altri istituti demoscopici.

Qui, il video con tutti gli interventi di Gianluca Borrelli a Coffee Break del 26 agosto 2019.

Sondaggi TP: il governo M5S-PD-LeU favorisce la Lega

Osservando le variazioni per le intenzioni di voto, notiamo che la Lega ha avuto un rimbalzo positivo (+0,5%) dopo aver perso circa un punto e mezzo a causa della crisi di governo. Cresce anche il PD, che rosicchierebbe voti alle formazioni di centro (+Europa) e sinistra (Verdi, La Sinistra). Il Partito Democratico risale al 24,1%: uno dei dati più positivi, per i dem, degli ultimi due anni. Perderebbe terreno, invece, il Movimento 5 Stelle. I pentastellati si fermano al 17,8% (in calo di 0,6 punti rispetto alla nostra ultima rilevazione). Borrelli ricorda che il sondaggio è stato contestualizzato nello scenario di un governo M5S-PD. “E una buona parte degli elettori 5 Stelle non vuole assolutamente quest’alleanza. Appena si è detto che si faceva un governo con il Partito Democratico, le cose sono cambiate”.

Sondaggi TP: maggioranza voleva elezioni anticipate

Abbiamo anche sondato gli umori degli italiani sul da farsi: meglio un governo politico M5S-PD-LeU o elezioni anticipate? La maggioranza avrebbe preferito un ritorno immediato alle urne (il 52%, a fronte del 35% di coloro che preferiscono un governo politico). Borrelli ha spiegato che “per tanti anni c’è stata una battaglia feroce tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Se questo governo deve durare quattro anni, gli elettori del M5S non sono poi così d’accordo.”

Anche se il totopremier si è concluso ufficialmente il 28 sera, con la convocazione di Conte al Quirinale, riportiamo le ragioni per il quale il premier uscente era così importante per i pentastellati. Borrelli ha mostrato come “il grosso degli elettori del M5S vuole Conte, mentre curiosamente la sinistra più radicale preferisce Roberto Fico. Conte è determinante per il 5 Stelle perché è il collante: fa da tampone alla possibile emorragia di voti da parte di chi odia il PD e che andrebbe verso la Lega.”

Sondaggi TP: il limite dei due mandati non è una discriminante per la base dei 5 Stelle

In chiusura, si parla del limite dei due mandati per i parlamentari a cinque stelle. Come risulta dal sondaggio, alla maggioranza del campione (non segmentato per intenzioni di voto) non interessa: possono fare quello che vogliono (34%). Tuttavia, risulta sì interessante notare come il “no” alla deroga del doppio mandato sia marcato prevalentemente da elettori della Lega o del PD. Al contrario, alla gran parte degli elettori 5 Stelle (Borrelli differenzia tra la gran base votante e i militanti, quelli che vanno a partecipare su Rousseau) questo non è un principio fondante.

“Questa regola sembra essere più vera per tutti quanti gli altri, anche perché i militanti la fanno passare per vera.” Il presidente di Termometro Politico ricorda la differenza tra i militanti (alcune decine di migliaia) e la base elettorale (quantificata in milioni di persone). Come si evidenzia nella raccotla dati, “Una buona parte dell’elettorato del M5S viene dal Sud, dalle classi meno abbienti e con la terza media.” Il Movimento ha captato il voto delle classi popolari, le quali sono poche interessate a queste logiche che non incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. L’importante è portare a casa dei risultati.

