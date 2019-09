Governo Pd-M5S: Grillo “basta parlare di poltrone sono esausto”

La trattativa tra PD e Movimento 5 Stelle continua, nonostante gli alti e bassi. Il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sembra continuare a richiedere la vicepresidenza del Consiglio dei Ministri, affiancato da uno dei “dem” (il nome caldo è quello di Dario Franceschini). Sembra che i diktat di Di Maio abbiano fatto irritare non solo Giuseppe Conte (come riporta Repubblica da indiscrezioni recenti, del 31 agosto), ma anche il fondatore del Movimento, Beppe Grillo.

Co-fondatore del M5S insieme a Gianroberto Casaleggio, Grillo si appartò dalla vita del Movimento già durante la lunga campagna elettorale delle elezioni del 2018, con un Di Maio in rampa di lancio. A distanza di oltre un anno, Beppe Grillo è tornato per dire la sua sul governo PD-M5S e mostrandosi come uno dei suoi principali sostenitori. Grillo “spiazzò” gli stessi vertici pentastellati (Di Maio in primis) quando, attraverso un post, il garante del Movimento parlando di un cambio di pelle, allontanando lo scenario delle elezioni anticipate.

Grillo e l’endorsement al Governo PD-M5S: “dovete sedervi a un tavolo, euforici”

In un recente intervento attraverso webcam, Grillo parla di “C’è da riprogettare il mondo. C’è da rivedere tutti i paradigmi della crescita. Bisogna pensare a come si dovrà muovere una città tra dieci anni, dobbiamo riprogettare tutto.” Grillo dice che “dovete sedervi a un tavolo, euforici. C’abbiamo da progettare il mondo, dobbiamo puntare all’efficienza energetica. Voglio dell’euforia e sentirvi simpatizzanti, voglio che capiate che questa Nazione è fatta di gente meravigliosa. Dovete parlare di queste cose. E invece ci abbruttiamo, il posto (riferito ai ministeri, ndr) a chi lo do? E parlando di dieci punti o venti punti… Basta! E mi rivolgo alla base del PD, dei giovani del PD: è il vostro momento. Non si riproporrà più un’occasione così. La politica deve scegliere che strada prendere, che tipo di società vogliamo. E invece ci perdiamo in questa roba qui, che non si riesce a capire più… Basta sono esausto.”

