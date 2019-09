NoiPa cedolino settembre 2019: data accredito stipendio e calendario

A partire dal 4 settembre sarà online il nuovo portale NoiPa con una funzione che sarà molto apprezzata dagli assistiti. Questi ultimi, inoltre, attendono di sapere come ogni mese le date previste per il pagamento del cedolino di settembre 2019. Il calendario segue come di consueto il programma previsto, pertanto andiamo a riepilogare le date da tenere a mente.

NoiPa cedolino settembre 2019: emissioni e pagamenti, il calendario

L’emissione speciale del 18 settembre sarà riservata ai supplenti brevi e saltuari della scuola e dei volontari dei vigili del fuoco. Ad agosto questa data era stata anticipata di 2 giorni (quindi al 16 agosto), cadendo il 18 di domenica. Il 18 settembre sarà un mercoledì quindi tale data sarà rispettata. Stesso discorso per il 23 settembre, che sarà un lunedì, il giorno dell’emissione ordinaria e dell’accredito dello stipendio. Per giovedì 26 settembre, invece, è previsto l’accredito degli stipendi per il personale del comparto sanitario.

Nuovo portale NoiPa dal 4 settembre

Il nuovo portale NoiPa è in arrivo e sbarcherà online a partire dalla mattina presto del 4 settembre 2019. Recandosi oggi sul sito, infatti, si legge il seguente messaggio: “Dal 4 settembre in linea il nuovo portale NoiPa. Dalle ore 18 di venerdì 30 agosto alle ore 8 di mercoledì 4 settembre, i servizi del portale NoiPa sono temporaneamente disabilitati per le operazioni propedeutiche all’avvio del nuovo portale. Ti aspettiamo il 4 settembre sul nuovo portale NoiPa!”

Tra le principali novità del nuovo sito spicca anche la possibilità di consultare i cedolini arretrati. Infatti, fino a oggi, il cedolino restava visibile su NoiPa per 15 mesi, a differenza della Certificazione Unica, che invece permaneva per 5 anni. NoiPa ha sempre consigliato ai suoi utenti di scaricare i documenti e farsi una copia, ma tale suggerimento non è sempre stato colto. Con il nuovo portale sarà comunque possibile scaricare e consultare i cedolini arretrati a partire dal 2015.

