Assegni familiari 2019: controlli al via su cifre e beneficiari. Chi rischia

In arrivo controlli preventivi sull’erogazione degli assegni familiari: l’Inps grazie ad un’apposita piattaforma incrocerà i dati reddituali dei richiedenti controllando a monte il diritto a ricevere gli ANF.

Assegni familiari: come funzionano i controlli?

L’obiettivo principale dei controlli che verranno messi in campo dall’ente previdenziale, chiaramente, è quello di evitare che gli assegni vengano erogati a nuclei familiari a cui in realtà non spetterebbero. Fino ad oggi poteva capitare che l’assegno venisse erogato anche se non spettante poiché la comunicazione dei dati reddituali era precedente a quella della verifica.

Assegni familiari 2019: regolarizzazione arretrati, ecco la circolare Inps

In pratica, si comunicavano i dati relativi al reddito del nucleo ma la verifica scattava solo dopo i conguagli al datore di lavoro e la dichiarazione dei redditi, dunque, l’ente si trovava a dover richiedere indietro, una procedura che si rivelava molto difficile nella maggior parte dei casi, gli importi che fino a quel momento erano stati percepiti indebitamente.

Cosa cambierà adesso?

L’Inps ha scelto di modificare il protocollo relativo ai controlli agendo in particolare su questo punto: in pratica, adesso i controlli non saranno soltanto successivi all’erogazione degli assegni familiari ma anche e soprattutto preventivi, cioè si attiveranno in fase di richiesta. In tal modo, dovrebbe essere più semplice per l’Inps individuare le discrepanze tra i redditi dichiarati e quelli realmente percepiti: nell’anno di esordio delle nuove modalità di controllo, l’Inps si avvarrà delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Assegni familiari 2019 e calcolo reddito nucleo, il chiarimento Inps

In sostanza, sarà monitorata la posizione di chi richiede gli assegni familiari in Anagrafe Tributaria. Detto ciò, i controlli saranno anche successivi all’erogazione degli ANF come attualmente previsto: innanzitutto, si verificheranno i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, per verificare la correttezza dell’importo erogato, in secondo luogo saranno controllati anche i conguagli effettuati dai datori di lavoro, per far emergere quei casi in cui gli importi comunicati all’ente non siano quelli corretti.

I controlli nei termini così descritti dalla stessa Inps cominceranno nel giro di pochi mesi: l’ente, in concerto all’Agenzia delle Entrate, par di capire, comincerà a vagliare i dati comunicati in relazione all’anno di imposta 2017.

