Crisi di governo: Conte “possiamo migliorare l’Italia” con questo esecutivo

Giorni frenetici per il superamento della crisi di governo, cominciata quasi un mese fa con le dichiarazioni di Salvini dal litorale pescarese (8 agosto). È stato un mese davvero denso per la politica nostrana (sicuramente inusuale, considerando che agosto è il mese con minor attività politica dell’anno). Dopo l’idea iniziale di tornare immediatamente alle urne (come auspicato da Salvini), si è fatta strada l’ipotesi di un governo basato su una maggioranza alternativa, composta da M5S, PD e altre forze di centrosinistra. Dopo aver superato praticamente tutti i paletti posti da entrambe le forze politiche, l’accordo è pronto. Manca solo l’ok su Rousseau, piattaforma sulla quale voteranno gli iscritti certificati al Movimento per dare il beneplacito alla formazione dell’esecutivo giallorosso, guidato da Giuseppe Conte.

Crisi di governo: il messaggio di Conte agli elettori (del M5S e non)

Il giorno prima della votazione su Rousseau, il premier incaricato ha voluto lanciare un messaggio via video nel quale auspica una chiusura positiva dell’accordo tra dem e pentastellati.

“Ho accettato con riserva l’incarico di formare il governo, per valutare se ci sono davvero le premesse per un progetto sostenibile, che faccia il bene del Paese. Oggi ai responsabili politici viene chiesto di rimanere concentrati sul bene comune. I cittadini ci chiedono di non far finta di perseguire interessi generali, mentre si perseguono in realtà interessi particolari. Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunità: migliorare l’Italia e fare il bene del Paese. Abbiamo l’occasione per una nuova stagione riformatrice. Siamo in una fase cruciale e se l’affrontiamo con consapevolezza e determinazione potremo disegnare una società diversa, migliore. Abbiamo grandi, e buone idee, da realizzare per questo Paese. Nelle consultazioni svolte in questi giorni ho registrato una consonanza tra M5S-PD e altre forze di centrosinistra, con obiettivi chiari: stop all’aumento dell’iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggior potere d’acquisto per i lavoratori, incentivi per le nascite, sostegno alle persone con disabilità. Dovremo anche portare a compimento un’importante riforma fiscale, che porti a ridurre le tasse e che contrasti più efficacemente l’evasione. Mettiamo al centro lo sviluppo sostenibile. Vogliamo dar vita a un progetto per l’Italia, che a testa alta sta tornando ad essere protagonista nel mondo.”

Crisi di governo: Giuseppe Conte

“Serve un governo forte, un governo stabile. Io sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo. Sto lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa. Deve essere una squadra autorevole ed efficiente.”

Poi, l’invito del premier ai pentastellati a dare l’ok a questo nuovo progetto.

“A voi elettori del Movimento, dico di non tenere in un cassetto queste idee, questi sogni. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno. Penso anche al PD e alle altre forze politiche in Parlamento che aderiranno a questo progetto. È una sfida non da poco e capisco le vostre perplessità, ma questa è un’occasione unica per riformare il nostro Paese, e si possono fare cose straordinarie se l’autentico obiettivo che si persegue è il bene degli italiani. Per fare questo, Non servono i supereroi che piacciono tanto a mio figlio, basta essere persone normali, determinate e responsabili.”

