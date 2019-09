Sciopero 6 settembre 2019: treni, taxi e mezzi pubblici. Orari e fasce

Il mese di settembre rischia di essere un periodo molto complicato per chi è solito viaggiare (per vacanza, certo, ma soprattutto per lavoro). In questa giornata, infatti, è previsto uno sciopero che occupa diversi settori e categorie e potrebbe dunque determinare parecchi disagi, specialmente nelle grandi città. Andiamo prima di tutto a riepilogare gli scioperi in programma per venerdì 6 settembre 2019, riassumendoli nella seguente tabella, con riferimento a quella ufficiale pubblicata sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Sciopero 6 settembre 2019: la tabella

Sindacati Settore Categoria Modalità Rilevanza Sindacato Operai in lotta SOL-COBAS Trasporto pubblico locale Personale Gruppo ATM (ATM, ATM Servizi Diversificati e NET Trasporti) di Milano 4 ore (varie modalità) Aziendale OSR CUB TRASPORTI Aereo Personale Soc. SEA Aeroporti di Milano Linate e Malpensa; Personale Soc. Airport Handling Aeroporti di Milano; Personale Soc. National Cleanness Aeroporto di Milano Malpensa; Personale Soc. AGS Handling operante presso l’aeroporto di Verona Villafranca; Personale Socc. Coop. Alpina Service e FC Handling operanti presso l’aeroporto di Verona 24 ore; 24 ore; 24 ore; 4 ore (10-14); 24 ore Nazionale; Nazionale; Nazionale; Interregionale; Interregionale RSA ORSA Trasporto pubblico locale Personale Soc. EAV di Napoli 4 ore (9.05-13.05) Aziendale UGL-TA Aereo Personale navigante (piloti e assistenti di volo) Soc. Blue Panorama Airlines 24 ore Nazionale OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UGL-TA Aereo Personale Soc. Airport Handling Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa 4 ore (10-14) Nazionale FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TAF/SLM FAST CONFSAL/ORSA Appalti ferroviari Personale appalti ferroviari Soc. Manitalidea operante presso le Socc. RFI e Trenitalia Seconda metà di ogni turno Nazionale

IL CALENDARIO DEGLI SCIOPERI DEL MESE A QUESTA PAGINA

Sciopero 6 settembre 2019: cosa bisogna sapere

Diversi gli scioperi che durano 24 ore. Per ciò che concerne lo sciopero dei lavoratori ATM a Milano, le 4 ore si situeranno tra le 18 e le 22. Sarà in questa fascia oraria, dunque, che il servizio di trasporto pubblico locale si fermerà e lo sciopero riguarderà sia gli autobus sia la metropolitana. La motivazione dell’agitazione sta nella contrarietà alla “solita, vecchia religioen di stampo capitalista di mettere i lavoratori, i salari, i diritti, oltre che i servizi nel tritatutto e nelle mani del miglior offerente”, si legge nel comunicato di SOL COBAS. “Siamo perciò favorevoli all’affidamento diretto, in house, ad ATM del servizio di trasporto pubblico locale dell’area metropolitana di Milano”.

Anche a Napoli è previsto uno stop al trasporto pubblico locale, indetto da RSA ORSA. Lo sciopero, di carattere aziendale, è previsto nella fascia oraria mattutina 9-13. È dunque assicurata la circolazione dei mezzi fino alle 9 e dalle 13 in poi. In una nota l’EAV informa che il servizio automobilistico non potrà essere assicurato dalle 9.05 alle 13.05.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]