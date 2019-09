Nuovo portale NoiPA online: cedolini fino al 2016, ecco come scaricarli

Il nuovo portale NoiPa è online dal 3 settembre 2019: diverse le funzionalità attualmente disponibili, tra cui anche la possibilità di recuperare, consultare e scaricare i vecchi cedolini fino al 2016. Con una comunicazione ufficiale sul sito NoiPa si illustrano sinteticamente le nuove opzioni, affermando che il nuovo sito è il risultato di maggiore evidenza del progetto CloudifyNoiPa su cui si sta lavorando da 2 anni assieme alla SOGEI.

Nuovo portale NoiPa online: il comunicato

“È una grande sfida garantire la continuità nel pagamento degli stipendi a oltre 2 milioni di dipendenti pubblici appartenenti a realtà tanto diverse”, si legge nella nota, “e al contempo realizzare una reingegnerizzazione integrale del sistema, volta a migliorare ed estendere i servizi adottando i più avanzati paradigmi tecnologici”. Al fine di rendere disponibile a tutti questo impegno, è stata prodotta una serie di brevi documentari intitolati “Ogni Santo 23”, la cui pubblicazione partirà da lunedì 16 settembre.

Il nuovo portale si basa su un’infrastruttura cloud, con la finalità di rispondere più rapidamente alle esigenze degli assistiti. Si informa anche che la versione attualmente in linea non è quella definitiva, visto che in futuro ci saranno nuovi miglioramenti, alcuni dei quali sono già in calendario. “Possiamo citare, tra le aree in evoluzione, la valorizzazione del patrimonio informativo di NoiPa e i servizi, che in una prima fase resteranno nella formulazione attuale, per essere via via incrementati e migliorati nell’usabilità”. Infine, con l’avvio del nuovo portale si renderà necessario l’aggiornamento dell’app NoiPa (per iOS l’aggiornamento sarà disponibile a breve, mentre per Android è già pronto).

Nuovo portale NoiPa: come scaricare i vecchi cedolini

Grazie a un design più moderno e funzionale, gli assistiti di NoiPa possono godere di una maggiore usabilità sul sito e naturalmente di nuove funzioni. La grande novità consiste proprio nell’accessibilità al patrimonio informativo gestito da NoiPa e alla possibilità di consultare e scaricare i cedolini vecchi, fin dal 2016. I dipendenti statali potranno accedere nella propria area riservata e visualizzare tutti i dati e le informazioni riguardanti gli stipendi concernenti tutti i rapporti di lavoro: le informazioni sono consultabili in un’apposita scheda di sintesi, ma anche nel dettaglio approfondito, comprensivo delle voci presenti nel cedolino. Uno strumento utile per confrontare i vari cedolini presenti (da quelli vecchi a quelli nuovi), ma anche per approfondire il discorso sul singolo cedolino. I cedolini disponibili al momento risalgono da giugno 2016 a oggi, ma in futuro sarà reso disponibile l’intero patrimonio storico informativo.

Le altre novità principali

Sul portale NoiPa è stato fatto anche un lavoro di ampliamento nella sezione Open Data, mentre alla voce Numeri NoiPa sarà possibile consultare tutte le informazioni legate agli stipendi dei dipendenti statali. Tra le novità attese che fanno parte di quel processo evolutivo di cui abbiamo parlato in precedenza spicca anche la facoltà di verificare la propria posizione contributiva come risulta da NoiPa e confrontarlo quindi con l’estratto conto presente sull’Inps, evidenziando eventuali difformità. Il servizio si chiamerà Sintesi Contributi.

