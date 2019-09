Fiducia al governo: orario, diretta tv e streaming. Dove vedere il voto

Oggi lunedì 9 settembre 2019 il premier Giuseppe Conte chiederà la fiducia al governo alla Camera dei Deputati. La giornata è iniziata alle ore 11 ed è possibile sintonizzarsi sui canali della Camera dei Deputati (sul sito ufficiale e su quello YouTube) per assistere in diretta all’evento. Potrete seguire la diretta anche restando su quest’articolo: più in basso, infatti, troverete il video. Il programma della giornata è iniziato con un discorso di Conte, a cui seguiranno gli interventi dei parlamentari e quindi la risposta finale del premier. Infine si voterà sulla fiducia (orario previsto: 19.30). Domani, martedì 10 settembre, Conte chiederà la fiducia in Senato.

Fiducia al governo: dove vedere il voto in diretta tv e streaming

Accendendo la tv sarà possibile seguire gli aggiornamenti sul discorso di Conte alla Camera tramite tg e notiziari 24 ore (Rai News 24, TgCom24, Sky TG 24). Su La7 i talk show politici in programma seguiranno da vicino la fiducia al governo, intervistando esponenti di spicco della politica e fornendo tutte le informazioni necessarie in tempo reale su ciò che accade a Montecitorio.

Il discorso di Giuseppe Conte sarà visibile anche sulla pagina Facebook del premier. “Domani mattina sarà alla Camera dei deputati per esporre le linee programmatiche del nuovo Governo in occasione del voto di fiducia”, ha scritto il premier nella giornata di ieri. “Potrete seguire il mio intervento dalle 11 in diretta streaming qui sulla mia pagina”.

Conte-bis: Camera e Senato, i numeri della nuova maggioranza

Come anticipato in precedenza, sarà possibile assistere in diretta ai vari interventi sintonizzandosi sui canali streaming della Camera dei Deputati (sito e canale YouTube) oppure restando su quest’articolo. Di seguito il video della diretta della fiducia al governo.

Fiducia al governo: domani il voto in Senato

La partita che preoccupa di più il nuovo Governo si giocherà però in Senato. Come riporta Il Tempo, alla Camera non dovrebbero esserci grossi problemi, visto che i voti favorevoli sicuri dovrebbero essere 341 (M5S+PD+LeU). Al Senato i numeri non sono però così generosi: la triade sopraccitata arriva solo a 162 voti, ovvero un gradino sopra la maggioranza assoluta. Per aumentare i voti favorevoli si attende così l’aiuto di alcuni esponenti del Gruppo Misto, nonché di Riccardo Nencini (Psi), Gianclaudio Bressa e Pier Ferdinando Casini, mentre da Svp dovrebbe vincere l’astensione. Da non sottovalutare lo scoglio dei dissidenti M5S, contrari fin dall’inizio al nuovo esecutivo con il PD.

