Governo ultime notizie: Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi”

A Montecitorio, nella giornata del 9 settembre, si è giocata la prima delle due partite sulla fiducia al governo. I numeri alla Camera sono abbastanza larghi e, di fatto, il risultato non è mai stato in bilico. È stata, però, l’occasione di tornare a vedersi in faccia ed esporre la propria versione dei fatti sulla nuova maggioranza. I deputati leghisti sono stati i più critici e duri, interrompendo il premier Conte a più riprese. Nel suo discorso, Riccardo Molinari (capogruppo alla Camera del carroccio) ha cercato di colpire veementemente sia il Movimento 5 Stelle che il capo dell’esecutivo, Giuseppe Conte, definendolo “l’avvocato di se stesso”.

Governo ultime notizie: Riccardo Molinari (Lega) contro Conte e M5S

“Per me la spiegazione del perché nasce questo governo è evidente: perché i partiti che hanno perso tutte le ultime elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno paura di dare di nuovo voce al popolo, e ne uscirebbero ridimensionati.” “Presidente Conte, lei ha detto che non vuole sentir parlare della parola tradimento, ma quando ha chiesto la fiducia un anno e qualche mese fa, tra i punti cardine c’era l’ambizione di formare un governo sovranista che avesse la forza rivoluzionaria, propulsiva e dirompente di cambiare gli equilibri europei. E noi ci abbiamo creduto e l’abbiamo sostenuta per questo. Quindi lei ora non può venire sarcasticamente in quest’aula. Lei lo sapeva che era alla guida di un governo sovranista che voleva cambiare l’Europa, lei sapeva che anche il 5 Stelle aveva l’ambizione di cambiarla l’Europa. Non l’ha scoperto dopo. Allora io non saprei come chiamarlo se tradimento o incoerenza. Sicuramente grazie al voto dei Cinque Stelle in Europa non avete cambiato niente per il suo voto alla Von der Leyen.” Molinari alza i toni e con grande enfasi afferma che “Voi (i 5 Stelle e Conte) avete scelto la continuità e ci avete raccontato balle per 14 mesi. Lei ha fatto l’avvocato di se stesso nei salotti buoni europei, non quello del popolo.”

Governo ultime notizie, Molinari al M5S: “ma siete realmente voi quelli del vaffaday?”

Molinari continua, assicurando che “Quota 100 non si tocca e che l’Italia non tornerà ad essere il campo profughi d’Europa. Anche il business dell’immigrazione è finito, perché ci sarà la Lega a impedirlo.” Infine, il capogruppo della Lega alla Camera chiede ai pentastellati se “Siete realmente voi quelli del vaffaday? Siete realmente voi, che ora vi nascondete dietro lo spread per giustificare questa porcata?“

