Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. La lista

Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. In giornata la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso noti i noti dei Commissari che la affiancheranno nel lavoro al vertice dell’organo esecutivo dell’Unione. Gentiloni, come commissario europeo per conto dell’Italia, succede a Federica Mogherini che ha lascia l’incarico di Alto rappresentante per gli Affari esteri.

Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo, la squadra di Ursula Von der Leyen

Nel presentare i nomi dei Commissari. la presidente ha dichiarato: “Oggi presento una squadra ben equilibrata e che riunisce competenza ed esperienza”. “Voglio una Commissione che lavori con determinazione e che offra delle risposte, voglio una Commissione che sia flessibile moderna e agile”.

Ecco le parole dell’ex premier italiano Paolo Gentiloni. Su twitter ha scritto: “Ringrazio Ursula @vonderleyen In un momento cruciale per il futuro dell’economia europea mi impegnerò per il rilancio della crescita e per la sua sostenibilità sociale e ambientale. Cercherò di onorare l’Italia e lavorerò nell’interesse di tutti i cittadini europei”.

Paolo Gentiloni e lista completa dei Commissari

Di seguito la lista dei Commissari con Paese e delega.

Ursula von der Leyen (Germania): presidente

Valdis Dombrovskis (Lettonia): vicepresidente esecutivo con delega all’Economia

Margrethe Vestager (Danimarca): vicepresidente esecutiva al Digitale e commissaria alla Concorrenza

Frans Timmermans (Olanda): vicepresidente esecutivo Green deal europeo

Vera Jourova (Repubblica ceca): vicepresidente con delega ai Valori democratici e trasparenza

Duvravka Suica (Croazia): vicepresidente Democrazia e demografia

Margaritis Schinas (Grecia): vicepresidente e Protezione dello stile di vita europeo

Maros Sefcovic (Slovacchia): vicepresidente e Relazioni internazionali

Johannses Hhn (Austria): commissario al Bilancio

Didier Reynders (Belgio): commissario alla Giustizia

Mariya Gabriel (Bulgaria): commissaria per l’Innovazione e Gioventù

Stella Kyriakides (Cipro): commissario per la Salute

Kadri Simon (Estonia): commissario all’Energia

Jutta Urplainen (Finalndia): commissaria all’International partnership

Sylvie Goulard (Francia): commissaria al Mercato interno e nuova direzione Industria e spazio

László Trócsányi (Ungheria): commissario alla Politica di vicinato e allargamento

Phil Hogan (Irlanda): commissario al Commercio

Paolo Gentiloni (Italia): commissario agli Affari economici

Virginijus Sinkievius (Lituania): commissario ad Ambiente e oceani

Nicolas Schmit (Lussemburgo): commissario al Lavoro

Helena Dalli (Malta): commissaria per l’Uguaglianza

Janusz Wojciechowski (Polonia): commissario all’Agricoltura

Elisa Ferreira (Portogallo): commissaria per la Coesione e riforme

Rovana Plumb (Romania): commissario ai Trasporti

Janez Lenar (Slovenia): commissario Gestione delle crisi

Ylva Johansson (Svezia): commissario agli Affari interni

Josep Borrell (Spagna): Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Reazioni

Tantissimi i messaggi di auguri rivolti al commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. “Buon lavoro @PaoloGentiloni! Una grande sfida che saprai come sempre affrontare con serietà coraggio e determinazione” ha scritto su twitter Federica Mogherini.

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, di cui Gentiloni è presidente, ha dichiarato: “Grande [email protected] nominato Commissario Europeo agli Affari Economici. Una delega importante per tutti. Ora costruiamo una nuova Europa verde, giusta e vicina alla vita delle persone”.

Mentre per l’ex premier Enrico Letta “La scelta di @vonderleyen di assegnare a @PaoloGentiloni gli #AffariMonetari è enorme. Pareva impervia ed è un gran segnale, per l’UE e per l’Italia. Ci sono le condizioni per cambiare (e i tempi di Olli Rehn sembrano più lontani). Speriamo sia il tempo del ritorno alla #fiducia”.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]