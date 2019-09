Pensioni ultime notizie: Inps contro RdS per Quota 100, Tridico “sorpreso”

Sul fronte pensioni ultime notizie riguardano Quota 100, che continua a far discutere, ma più che le parole sono i numeri a essere utilizzati. Ha fatto molto rumore l’ultimo report della Ragioneria generale dello Stato a proposito di Quota 100, in quanto si afferma la previsione di un costo ammontante a 63 miliardi circa in 18 anni. Nelle tendenze di medio-lungo periodo, tra il 2019 e il 2036, si andrebbe a spendere quella cifra, con oneri pari a 0,2 punti di Pil annui.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 e i numeri della Ragioneria generale dello Stato

Ecco l’estratto più importante dell’indagine: “Il complesso delle misure contenute nel DL 4/2019 convertito con legge 26/2019 e nella Legge di Bilancio 2019 incluse nello scenario a normativa vigente, in controtendenza rispetto al precedente processo di riforme, producono nel periodo 2019-2036 ulteriori maggiori oneri pari in media a 0,2 punti di Pil l’anno, ossia circa 63 miliardi di euro”. Entrando più nel dettaglio, nel biennio 2020-2021, gli ultimi 2 anni sperimentali della misura, “la maggiore incidenza della spesa in rapporto al Pil ammonta a 0,5 punti percentuali”. Negli anni seguenti, invece, i nuovi oneri pensionistici rapportati al Pil segnano un andamento decrescente, per poi azzerarsi nel 2036.

Pensioni ultime notizie: le precisazioni del MEF

C’è da precisare che il Ministero dell’Economia ha parlato di “valore ampiamente sovrastimato”, come riferisce Il Sole 24 Ore, perché “si limita a distribuire in maniera uniforme sull’intero periodo considerato dal Rapporto (2019-2036) il valore medio della variazione del rapporto della spesa/Pil (0,2%) stimato rispetto allo scenario base. Per ciò che concerne i costi della sperimentazione triennale, il Mef ha dichiarato che “il valore della maggiore spesa complessiva derivante dalle misure in questione, alla luce delle quantificazioni iniziali effettuate nella predisposizione del DL, avrebbe potuto al massimo raggiungere i 20 miliardi di euro”. Alla fine, però, il costo complessivo risulterà anche inferiore a questa somma.

Pensioni ultime notizie: la reazione di Pasquale Tridico (Inps)

Sulla questione è intervenuto anche il presidente Inps Pasquale Tridico, che si è soffermato in particolar modo sui risparmi garantiti, dichiarandosi sorpreso dalle stime della Ragioneria generale dello Stato. “Quota 100 costa, se non sbaglio, 3,8 miliardi nel 2019 e ne sono stati spesi molti di meno, perché vi hanno aderito 170 mila persone. Nel 2020 costa circa 8 miliardi e probabilmente ci sarà la stessa espansione dell’anno precedente, quindi del 50%, e allora si risparmierà qualche miliardo”. Sostanzialmente l’errore per Tridico consiste nel sommare a questi 20 miliardi i soldi che i lavoratori avrebbero preso a 67 anni, “perché non ha senso”.

