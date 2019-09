Cedolino pensione ottobre 2019 online: come consultarlo o scaricarlo

Le ultime sul cedolino pensione ottobre 2019: si avvicina il terzultimo cedolino dell’anno, con l’accredito che questo mese arriverà il giorno 1, a differenza di novembre e dicembre, dove i giorni saranno differenti. Andremo quindi a riepilogare le ultime date del pagamento dell’assegno pensionistico, per poi stilare una breve ma completa guida su come scaricare, visualizzare e consultare online il cedolino.

Cedolino pensione ottobre: il calendario di fine 2019, le date

Com’è noto i pensionati possono ricevere l’accredito della pensione alla Banca o alle Poste. I giorni di pagamento possono differire tra un istituto e l’altro, perché, ad esempio, le Poste sono operative di sabato, mentre le banche no, pertanto se il giorno di accredito è un sabato, chi riceve l’accredito in banca dovrà aspettare 2 giorni in più.

Andiamo a riepilogare le ultime date di fine anno relative all’accredito della pensione.

Mese 2019 Giorno accredito Poste Giorno accredito Banche Ottobre Martedì 1 Martedì 1 Novembre Sabato 2 Lunedì 4 Dicembre Lunedì 2 Lunedì 2

Dunque, come possiamo vedere, a novembre il pagamento slitterà di qualche giorno per chi riceve l’accredito in banca. Ciò a causa della festa di Ognissanti il 1° novembre e del 2 novembre che cade di sabato, giorno di accredito per le Poste, ma non per le banche che di sabato non sono operative.

Come consultare il cedolino di ottobre online

A partire dal 20 settembre 2019, sul portale Inps è già disponibile per la consultazione il cedolino relativo al mese di ottobre 2019. Per alcuni questo cedolino potrebbe essere più importante degli altri, in quanto si potrebbe trovare il rimborso riguardante la dichiarazione dei redditi 730. Come consultare il cedolino della pensione online? Sarà sufficiente recarsi sul sito dell’Inps, digitare sulla casella di ricerca Cedolino pensione. Apparirà una schermata dove la parola chiave è divisa per categoria, pertanto quello che interessa per la consultazione è il Servizio. A questo punto bisognerà accedere all’area riservata del portale, tramite PIN, SPID o CNS. La prima voce della nuova schermata ci indica: Verifica Pagamenti, e sotto Vuoi visualizzare il cedolino. Occorrerà selezionare quest’ultima voce. Il cedolino della pensione è disponibile anche sul Fascicolo Previdenziale del Cittadino: in alternativa, per scaricare o consultare il cedolino, sarà sufficiente accedere al Fascicolo Previdenziale, inserire le proprie credenziali Inps e selezionare Prestazioni – Pagamenti. Ovviamente, oltre alla possibilità di visualizzazione, si potrà anche scaricare il cedolino e stamparlo.

