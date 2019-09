Pensioni ultime notizie: deroga Legge Fornero in Sicilia. A chi spetta

Pensioni ultime notizie: nella Regione Sicilia c’è un esercito di pensionati che sta andando uscendo dal mondo del lavoro con requisiti ante-Fornero e non usufruendo della nuova misura di pensione anticipata Quota 100. Si tratta di una via d’uscita più che generosa rispetto alla Quota 100 con i suoi requisiti più stringenti (in particolare quello contributivo). Dal 1° gennaio a oggi a uscire dagli uffici regionali sono stati in 343, e tutti senza usare Quota 100. A diffondere questi dati ci ha pensato il Fondo Pensioni Sicilia, come riferisce LiveSicilai.it. In pochi, se non pochissimi, hanno invece preferito utilizzare Quota 100: “le richieste giunte alla Funzione Pubblica sarebbero poche, e nessuno ne avrebbe usufruito”.

Pensioni ultime notizie: in Sicilia si va in pensione con i requisiti ante-Fornero

In tutto sono 18 mila i pensionati regionali il cui costo è a carico della Regione stessa: nei bilanci annuali, alla voce pensioni, si leggono uscite per circa 500 milioni di euro l’anno (468 milioni, per l’esattezza, tra pensioni diretta, indiretta e di reversibilità, senza dimenticare il “contratto due”). La Legge di cui sopra fu approvata nel 2015, dall’allora presidente della Regione Rosario Crocetta, che introdusse una finestra fino al 2020 per accedere alla pensione con i requisiti ante-Fornero.

Pensioni ultime notizie: un po’ di numeri

Come informa il magazine isolano, “i pensionati regionali sono più di 18 mila, più dei circa 15 mila dipendenti ancora in attività. La grande maggioranza è costituita da personale regionale, con 16.709 pensionati censiti, a cui si aggiungono i 139 Ast e Aapit, i 255 provenienti dall’Eas, i 28 pensionati che ricevono un assegno integrativo e i 9 pensionati del consorzio ASI”. A questi vanno ad aggiungersi “altri mille ex dipendenti regionali inquadrati con il contratto due”.

Pensioni ultime notizie: niente Quota 100 fino al 2020, e poi?

Niente Quota 100, insomma, nella Regione Sicilia, sebbene la finestra sopraccitata sarà valida fino al 2020. E dopo? Forse non ci sarà neppure più Quota 100 a cui aggrapparsi, ma potrebbero mutare in generale le condizioni per accedere alla pensione. A ogni modo è tutto rimandato al prossimo anno.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]