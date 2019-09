Assunzioni Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco sbloccate, numero posti

Si sbloccano le assunzioni Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Il DPCM del 4 settembre 2019 è infatti in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, dopodiché, a partire dal mese di ottobre, inizieranno i reclutamenti nelle amministrazioni del comparto sicurezza, definito dal premier Conte su Twitter “una priorità di questo governo”. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha commentato così lo sblocco delle assunzioni: “Aspettiamo la chiusura dell’iter e contiamo così di dare un segnale importante alle forze di sicurezza e ai vigili del fuoco, i nostri angeli custodi che soffrono una cronica carenza di organico. La loro opera, giorno dopo giorno, è fondamentale per l’incolumità e il benessere di tutti noi”.

Sblocco assunzioni Carabinieri, Polizia, GdF e Vigili del Fuoco: i numeri

Come si legge sul sito del Ministero per la Funzione Pubblica, si prevedono 1.657 assunzioni straordinarie a tempo indeterminato, con le risorse che saranno prelevate dai risparmi da cessazione per il 2018. A queste unità se ne aggiungono poi altre 10 mila correlate al tradizionale turnover, per un totale di circa 12 mila posti disponibili.

“Tra le immatricolazioni straordinarie per Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri e appunto Vigili del Fuoco”, si legge nel comunicato, “1.043 saranno possibili dal prossimo primo ottobre per un onere, a regime nel 2025, pari a 45,6 milioni di euro. Dal 23 ottobre scatterà la possibilità di assumere altre 614 unità per una spesa a regime di 26,7 milioni di euro, costo che sale a 30,4 milioni se si considerano gli 86 posti già autorizzati dal primo marzo scorso tra i 100 indicati per il Corpo della polizia penitenziaria”.

Riordino carriere Forze Armate e Polizia e straordinari pagati. Gli importi

Assunzioni Carabinieri, Polizia, GdF e Vigili del Fuoco: i posti disponibili

Entrando più nel dettaglio, le nuove unità reclutabili saranno ripartiti nei seguenti Corpi.

Arma dei Carabinieri : 4.538;

: 4.538; Polizia di Stato : 3.314;

: 3.314; Guardia di Finanza : 1.900;

: 1.900; Polizia Penitenziaria : 1.440;

: 1.440; Vigili del Fuoco: 938.

Il commento del premier Conte

Anche il premier Giuseppe Conte ha commentato lo sblocco assunzioni con un tweet: “Sbloccati 12 mila posti nelle forze dell’ordine. Si tratta di nuove assunzioni per Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria. L’attenzione al settore e la sicurezza dei cittadini rimangono una priorità per il governo”.

