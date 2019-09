Aumento Rc auto con incidente, la classifica provincia per provincia

Gli automobilisti che hanno provocato incidenti stradali si vedono raddoppiare l’importo dell’assicurazione. Quando si parla di aumento Rc auto, viene sempre la pelle d’oca, perché si tratta di quegli incrementi contro i quali purtroppo non si può fare nulla ed essere in regola con l’assicurazione è un obbligo se si vuole continuare a guidare l’auto. Stando a un’indagine di Facile.it, che ha analizzato più di 14 mila preventivi risalenti al primo trimestre 2019, si è scoperto che in caso di incidenti stradali con colpa l’incremento della tariffa di Rc Auto può raggiungere perfino il doppio dell’importo originario, sebbene siano da evidenziare alcune differenze di aumenti di Provincia in Provincia. Per il report, il portale si è avvalso di un campione di automobilista in prima classe di merito, che sono stati declassati alla terza classe dopo aver provocato un incidente stradale.

Aumento Rc Auto: le province dove si paga di più

Il maggior rincaro della tariffa di Rc auto in caso di incidente con colpa si registra nella provincia di Salerno, nella quale si segna un aumento medio del 98,6% (462 euro in più per un nuovo contratto). Segue dunque un’altra provincia campana, quella di Napoli, dove il rincaro è del 76,1% (442 euro in più). Sul gradino più basso del podio spicca la provincia di Prato, che registra un aumento del 75,8%. Subito fuori dalla top 3 troviamo un’ulteriore provincia campana, quella di Caserta (+70,3%, 419 euro in più), mentre al quinto posto dobbiamo scendere in Sicilia, e più precisamente nella provincia di Palermo, dove l’aumento corrisponde al 63,6% (+241 euro). Al sesto posto ecco la seconda provincia toscana, quella di Pistoia (+62,3%, 244 euro in più), per poi trovare Pavia (+60,2%) e Pisa (58,4%), sebbene il rincaro in termini di importo è più caro a Pisa che nella provincia lombarda. In nona posizione ecco una provincia del Lazio, quella di Frosinone (+56,6%, 173 euro in più), mentre al decimo posto troviamo la marchigiana Ancona (+51,5%, 167 euro in più).

Le province dove si paga di meno

Quali sono, invece, le Province dove i rincari sulla Rc auto si fano sentire di meno? Al primo posto troviamo Firenze (+18,8%, 69 euro in più), mentre al secondo posto ecco Venezia (+20,9%, ma l’importo ammonta a 58 euro). In terza posizione spicca Bologna (+22,3%, 68 euro in più), seguita dalla provincia di Varese (+22,6%, 59 euro in più). In quinta posizione una provincia isolana, quella di Cagliari, dove il rincaro è del 24,8%. Fuori dalla top 5 troviamo invece Verona (+25,2%), Rimini (+25,6%), Bergamo (+28,5%), Treviso (+29%) e infine Ravenna (+32,1%).

Alla luce di questi dati è sempre bene valutare l’offerta prima di compiere la scelta definitiva, spiega il responsabile assicurazioni del portale Diego Palano, come riporta Il Salvagente. “Un incidente con colpa è una macchia che rimane nella storia assicurativa dell’automobilista per 5-6 anni e che condizionerà per questo periodo di tempo le tariffe offerte dalle compagnie”.

