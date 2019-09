Tassa unica Imu e Tasi 2020: cosa cambia, le ultime notizie

Imu e Tasi, due tra le imposte più odiate dagli italiani (la terza è la Tari, ma potremmo metterci anche il bollo auto e il canone Rai). Non è un caso che siano anche le tasse più evase dai cittadini italiani. Chi le paga e chi non lo fa ha comunque lo stesso pensiero in comune: perché dover pagare una tassa su un bene di mia proprietà? A ogni modo, anche per contrastare l’evasione di tali imposte, il governo sta pensando a delle misure da attuare nei prossimi anni. Tra queste, ma se ne parla già da un po’, la tassa unica che andrebbe a inglobare le due imposte sulle proprietà differente dalla prima casa (un ritorno dell’Imu sulla prima casa è per ora un’ipotesi improbabile), per l’appunto Imu e Tasi. Ne ha parlato anche Maria Laura Cruciani in un servizio per l’ultima puntata di DiMartedì su La7.

Tassa unica Imu e Tasi in arrivo: gli aggiornamenti

Le tasse comunali sono tra le più evase, ma il loro pagamento è necessario affinché funzionino i servizi pubblici. L’evasione delle imposte comunali non consente all’amministrazione locale di svolgere il proprio lavoro al meglio, avendo solo una parte delle risorse spettanti e non potendo quindi reinvestire tutto sulla manutenzione delle strade o dei luoghi pubblici, tanto per fare un esempio.

Tra le imposte comunali più importanti spiccano ovviamente Imu e Tasi, che assieme alla Tari sembrano essere tra le imposte comunali più evase. Ad esempio, come si evince dal servizio, in un piccolo comune come quello di Vicovaro, a causa di questo tipo di evasione è stato registrato un disavanzo di oltre 1 milione di euro. A fronte di questo buco, come spiega il sindaco del paesino Fiorenzo De Simone, ci si arrangia. “Dove non arriviamo, interveniamo noi”. E sempre in questo piccolo comune, è il vicesindaco a svolgere il ruolo di giardiniere.

Aumento tasse comunali? Molto dipenderà dalla Manovra 2020

Per contrastare l’evasione fiscale si sta pensando però a una nuova tassa, che di fatto non sarebbe altro che l’unificazione di quelle due sopraccitate: una tassa unica, insomma, che sintetizza Imu e Tasi. Gli obiettivi di questa imposta unificata sono principalmente due: mettere un po’ d’ordine e semplificare, soprattutto a livello burocratico. Si parla anche di un aumento delle tasse comunali, proprio per riempire quel vuoto nelle casse creato dagli evasori, ma ciò dipenderà da ogni singolo Comune e, come spiega Gianni Trovati del Sole 24 Ore, “da quello che la Manovra chiederà ai Comuni”.

