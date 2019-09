Taglio parlamentari il 7 ottobre. Di Maio “questo governo taglia le poltrone”

È un Di Maio raggiante, quello che si presenta in diretta Facebook da New York. È stata finalmente calendarizzata la proposta del taglio dei parlamentari, a cui manca solo un ultimo passaggio. Ora, c’è una data: il 7 ottobre comincia la discussione. Il giorno dopo, si vota. Si specifica che manca ancora un accordo globale, anche se si tratta di piccolezze. Il taglio dei parlamentari sarà confermato, ma sarà da stabilire la riduzione per ambo le Camere. Si saprà di più nei prossimi giorni

Così il ministro dell’Affari Esteri ha commentato la calendarizzazione del taglio dei parlamentari.

Di Maio sul taglio dei parlamentari: “dieci giorni ancora e si chiude la partita”

Così ha parlato Di Maio in una breve diretta Facebook nella giornata del 25 settembre. “Per noi è una giornata intensa di appuntamenti in quanto è la terza giornata all’assemblea generale delle Nazioni Unite Ho incontri con il ministro degli esteri cinese e indiano, abbiamo importanti meeting. Ma mi arriva una bella notizia da Roma, perché è stata calendarizzata per il 7 ottobre la legge per il taglio dei parlamentari. È l’ultimo passaggio e poi è legge Mi ha chiamato il nostro capogruppo Francesco d’Uva per dirmi che dopo il voto che ci sarà tra una settimana e mezzo si chiude la partita.

Di Maio contro Salvini: “dicevano che fosse un governo nato per mantenere le poltrone, ma noi le tagliamo”

Poi, arriva la stoccata all’ex alleato di governo. “Possiamo fare grandi cose ma la cosa principale è che manteniamo una promessa importante. C’era chi diceva che questo governo fosse nato per rimanere attaccato alle poltrone, e noi invece le poltrone le tagliamo. Alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari. Vedremo chi avrà il coraggio di non votare questo taglio.”

Infine, Di Maio passa ai ringraziamenti e celebra già la vittoria. “Per quanto mi riguarda un grazie va a tutti: a questo governo, alla maggioranza in Parlamento e al presidente della Camera Roberto Fico, per averci lavorato. Una settimana e mezza e festeggiamo il taglio più importante della storia e sarà legge grazie al Movimento 5 Stelle.”

