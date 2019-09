Canone Rai 2020: esenzione pagamento, scadenza e come fare domanda

Canone Rai 2020, il pagamento della tassa più odiata degli italiani per il nuovo anno inizia a riaffacciarsi. Com’è noto la tassa è compresa nella bolletta della luce per i primi 10 mesi, un pagamento rateizzato di fatto obbligato, ma è possibile comunque decurtare questo importo se si rientra nei casi di esenzione. Andiamo quindi a riepilogare tutte le eventualità per le quali non si paga il canone Rai 2020, i casi di esenzione, come presentare relativa domanda ed entro quando.

Canone Rai 2020: i casi di esenzione

Chi è esente dal pagamento del canone Rai 2020? Andiamo a elencare di seguito i soggetti che non sono tenuti a pagare l’imposta sul servizio pubblico (e sulla detenzione dell’apparecchio televisivo).

Over 75 con reddito annuo non superiore a 8.000 euro;

Invalidi civili degenti in casa di riposo;

Militari delle Forze Armate Italiane;

Militari stranieri appartenenti alle Forze Nato;

Agenti diplomatici e consolari;

Rivenditori ed esercizi dove vengono riparate televisioni;

Chi non possiede una tv.

L’abolizione del canone “distruggerebbe l’azienda?” Cosa cambierebbe

Come presentare domanda di esenzione e scadenze

Gli anziani che hanno più di 75 anni e un reddito annuo non superiore a 8.000 euro dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22, 10121 Torino. La richiesta andrà presentata entro il 30 aprile per richiedere l’esonero dal pagamento del canone per tutto l’anno; in alternativa l’invio della domanda dovrà essere effettuato entro il 31 luglio per l’esonero dal pagamento dell’ultimo semestre.

Chi invece non possiede un apparecchio televisivo dovrà compilare un apposito modulo corrispondente alla dichiarazione di non detenzione di apparecchio tv, disponibile sia sul sito della Rai sia su quello dell’Agenzia delle Entrate. In merito a ciò sarà necessario compilare il Quadro A del modello e presentarlo entro il 31 gennaio per l’esonero dal pagamento annuale. Altrimenti, se presentato tra il 1° febbraio e il 30 giugno, l’esonero avrà effetto solo per il secondo semestre dell’anno. Tale dichiarazione, in ogni caso, va presentata ogni anno e andrà inviata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, via PEC a [email protected], oppure all’indirizzo dell’AdE già sopra citato.

SEGUI IL NUOVO TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]