Sondaggi elettorali Quorum: M5S, Pd e Lega tutte in calo

Il 60% degli italiani ha un’opinione negativa del governo giallo rosso. A sostenerlo è un sondaggio Quorum per SkyTg24 realizzato tra il 19 e il 20 settembre. Sono soprattutto gli elettori di centrodestra ad avere una percezione negativa del Conte bis mentre gli elettori di Pd, M5S e LeU promuovono l’esecutivo che sostengono.

Sondaggi elettorali Quorum: immigrazione, la richiesta degli italiani

Al nuovo governo, il 35% degli italiani chiede di non arretrare sul fronte immigrazione e di mantenere le stesse politiche del governo precedente, formato da Movimento 5 Stelle e Lega. Il 29% addirittura consiglia il governo di essere più duro e severo di quello precedente. C’è però anche un 36% di intervistati che invita l’esecutivo ad essere più morbido e aperto sulla questione migranti.

Sondaggi elettorali Quorum: manovra, dove trovare i soldi?

La nota di aggiornamento al Def che delineerà il quadro della manovra potrebbe approdare lunedì in Consiglio dei ministri. Quorum ha posto agli italiani la seguente domanda: “Secondo lei, dovendo scegliere una di queste opzioni, come dovrebbero essere trovate le risorse economiche necessarie a mantenere i conti dello Stato in ordine?“. Il 39% risponde “introducendo una tassa sul patrimonio”, il 32% “tagliando la spesa pubblica in servizi come istruzione e sanità”, il 13% “aumentando le tasse sul reddito”, il 10% “alzando l’età per andare in pensione” e infine il 6% “aumentando l’Iva”.

Sondaggi elettorali Quorum: quali misure cancellare del precedente governo?

Un’altra domanda posta agli intervistati da Quorum, riguarda le misure adottate dal precedente governo: “quali andrebbero abolite?”. Il 47% chiede che venga messo in cantina il “reddito di cittadinanza”, il 18% vuole l’abolizione dei decreti sicurezza, il 10% indica quota 100 come misura da eliminare, il 5% il decreto dignità.

Sondaggi elettorali Quorum: il rapporto con l’Unione Europea

Sul rapporto con l’Unione Europea, il 43% afferma che non cambierà molto rispetto al precedente governo. Per il 39% l’Italia con l’esecutivo giallo rosso conterà di più mentre per il 18% di meno.

Sondaggi elettorali Quorum: le intenzioni di voto

Tutte le forze politiche maggiori sono sondate in calo dal Quorum. La Lega scende al 31,3% rispetto alla precedente rilevazione di inizio settembre, il Partito Democratico al 21,2% complice anche l’arrivo di Italia Viva che esordisce al 3,6%. Il Movimento 5 Stelle viene dato al 18%. In rialzo le quotazioni di Forza Italia al 6,9% e La Sinistra al 3,1%. Fratelli d’Italia è al 7,8%

Sondaggi elettorali Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 19 al 20 settembre. Campione di 1000 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età, stratificate per area macroregionale di residenza e titolo di studio. Completate_CATI + CAMI + CAWI 353 + 303 + 351 = 1007 casi Non rispondenti 7544 Rifiuti 6458 Busy 2546 CallBack 957 NoWorking 4895 Fuori quota 992 Completate CAWI 351. L’errore campionario è pari a +/- 3,1%, con un intervallo di confidenza del 95%. Metodo raccolta delle informazioni: CATI CAMI CAWI.

