Quanto guadagna un rider nel 2019: stipendio e paga oraria

Possono esserci alcune controversie su quanto guadagna veramente un rider nel 2019. Quello che possiamo fare è prendere i numeri che maggiormente coincidono e quindi valutarli in media. Stando ai dati di Joobydoo (stimati in base alle offerte di lavoro degli ultimi 12 mesi) e a quelli raccolti da TrueNumbers, la retribuzione media lorda per un rider è quella di 7,50 euro all’ora: cifra che può scendere fino a 7 euro o salire fino a 8,50 euro. Il totale netto mensile ammonta dunque a 850 euro, ovvero 700 euro in meno rispetto alla retribuzione media mensile percepita nel nostro Paese.

Quanto guadagna un rider: lo stipendio medio

Lo stipendio di un rider può variare in base a diversi fattori, tra cui l’esperienza. In ogni caso, sempre stando ai dati riguardanti le offerte di lavoro e i salari proposti, si viaggia da un minimo di 450 euro netti mensili a un massimo di 1.700 euro al mese (sempre netti). Quest’ultima somma, tuttavia, va ai rider più esperti, ovvero con maggiore attività professionale nello stesso campo, ma molto dipende anche dall’azienda per la quale si lavora.

Sempre Joobydoo afferma che un rider junior, ovvero che ha meno di 3 anni di esperienza, può percepire uno stipendio di circa 580 euro netti al mese. Uno che è a metà carriera, invece può aspirare a 790 euro. Chi vana 10-20 anni di esperienza può auspicare mediamente 1.300 euro netti mensili. Oltre i 20 anni di esperienza, invece, la retribuzione ritorna a scendere, attestandosi a quota 950 euro.

Le città con il maggior numero di richieste e il confronto tra mestieri

Il maggior numero di offerte di lavoro per un rider proviene dalle grandi città: Milano in primis (26,3%), seguita da Siena (13,1%) e Roma (10,1%). Fuori dal podio troviamo Napoli, Salerno e Chieti, appaiate al 6,1%. Altro aspetto interessante evidenziato dal sito di annunci di lavoro è la comparazione con gli altri mestieri, e in particolare con fattorino, corriere, addetto al volantinaggio, postino e autista NCC. Dal confronto si nota come il rider sia la professione meno retribuita rispetto a tutte le altre: anche un addetto al volantinaggio che abbia esperienza nel campo riesce a prendere di più in media (900 euro).

Regime forfettario e lavoro autonomo-dipendente stesso datore. Il chiarimento

E negli altri Paesi quanto guadagna un rider?

Il confronto risulta anche impietoso con il resto d’Europa. TrueNumbers ha raccolto i dati 2018 elaborati da Eurofound che ha messo in comparazione 4 Paesi: la Svezia, la Francia, l’Austria e naturalmente l’Italia. È nel Paese scandinavo che un rider guadagna di più (11 euro all’ora in mezzo alla settimana, 13 euro nel weekend). In Francia, invece, si pagano 7,50 euro in mezzo alla settimana, mentre nei weekend lo stipendio si alza a 11,50 euro. In Austria un rider dipendente di un’azienda guadagna 7,60 euro all’ora, incrementati di 0,60 euro per ogni ordine. Nel caso in cui il rider sia un lavoratore autonomo, il salario si riduce drasticamente a 4 euro l’ora: aumenta però la retribuzione a consegna (2 euro).

