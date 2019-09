Legge di bilancio 2020: le anticipazioni del ministro Gualtieri

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri è stato ospite domenica 29 settembre 2019 del programma di Rai Tre Mezz’ora in più nel corso del quale ha parlato della manovra di 30 miliardi che il governo sta approntando. Tra le misure allo studio c’è il sistema del cash back, un sistema per scoraggiare l’utilizzo dei contanti. Così da collegare l’Iva alla possibile restituzione di una parte delle somme spese, nel caso di pagamento tracciabile.

Legge di bilancio 2020, ministro Gualtieri su Iva e tasse sul lavoro

Più che entrare nel merito delle misure il responsabile del MEF ha anticipato quelle che saranno le linee guida della prossima manovra. Fondamentali gli aspetti legati a Iva e tasse. Fermo restando che, come è stato detto tante volte, il governo non vuole aumentare l’Iva Gualtieri ha affermato che “una delle ipotesi allo studio, che non è necessariamente quello che si farà, potrebbe vedere alcuni prodotti di maggior consumo con una riduzione e altri con tasso maggiore evasione con un piccolo incremento, compensato però da una riduzione qualora si usasse la moneta elettronica. Questa è una delle ipotesi ma ce ne sono altre, diverse, non sarebbe serio da parte mia accreditarne una”.

Un altro punto centrale passa dalla volontà di ridurre il costo del lavoro. “Noi – ha spiegato Gualtieri a nome dell’esecutivo di cui fa parte – vogliamo ridurre la tassazione sul lavoro, per noi è un primo passo”.

Legge di bilancio 2020, Gualtieri e la polemica con Salvini

Con una stoccata polemica indirizzata a Salvini il responsabile dell’Economia ha affermato: “Abbiamo il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare. Dobbiamo farlo in modo equilibrato, puntando alla crescita”. Tra le misure che ci saranno nella prossima legge di bilancio ha parlato di un piano sugli asili nido (riduzione delle rette e costruzione di nuovi asili nido) e ancora di massicci investimenti in materia di clima e ambiente. “Vogliamo essere molto ambiziosi e affrontare i grandi nodi strutturali e grandi sfide come quella del mutamento climatico”. Inoltre ha aggiunto: “istituiremo un grande fondo alla tedesca, nell’ottica della transizione ecologica dell’economia”.

Gualtieri e la conferma di Quota 100

Legge di Bilancio 2020 – Come aveva già fatto in una precedente uscita pubblica Gualtieri ha ribadito la conferma di Quota 100 sino a scadenza naturale, ovvero sino al 2021. Il motivo della conferma è il seguente: “non è serio cambiare la situazione previdenziale costantemente”.

La stessa motivazione è quella per cui il governo sembra intenzionato a confermare la flat tax sino a 65 mila euro per le partite Iva. “Non è un mistero – ha aggiunto Gualtieri – che io non sia un fan di questa misura, la reputo non giusta”. Poi ha aggiunto: “ma poiché non è serio cambiare le carte in tavola da un’anno all’altro in modo troppo radicale”. Ancora in forse l’espansione sino alla soglia dei 100 mila euro, prevista dall’esecutivo giallo-verde.

