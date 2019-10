Sondaggi politici Swg, gli italiani d’accordo con la Consulta sul fine vita

Gli italiani d’accordo con la Consulta. Gran parte degli intervistati da Swg per i propri sondaggi politici concorda con la sentenza sulla vicenda di Dj Fabo.

Il 46% si dichiara molto d’accordo nel considerare non punibile chi aiuta a suicidarsi chi soffre in modo non tollerabile, come ha fatto Marco Cappato.

Il 32% lo è abbastanza, per un totale del 78%. Solo il 10% concorda poco o per nulla.

È un pronunciamento piuttosto netto sull’argomento, anche se c’è comunque un’area grigia, visto che in generale sull’eutanasia vi è una maggioranza relativa che si dice favorevole ma solo a determinate condizioni, tutte da determinare. Il 45% è favorevole tout court, mentre solo l’8% comunque contro, in crollo rispetto alle rilevazioni degli scorsi anni. Basti pensare che erano il 42% nel 1997.

Sì al testamento biologico, gran parte degli italiani lo approva

I sondaggi politici Swg per esempio chiariscono che il testamento biologico è tra gli strumenti largamente accettati dagli italiani, con cui l’80% di essi è certamente d’accordo.

Solo l’8% si dichiara contrario.

Invece vi è una posizione più articolata sul tema dell’obiezione di coscienza dei medici. Solo per il 35% questi dovrebbero avere il diritto di scegliere come avviene per l’aborto. Mentre per il 33% si dovrebbero come comportare come previsto dalla sentenza ed effettuare l’eutanasia se richiesta.

Per il 19% dovrebbero essere formate delle figure che si occupino della pratica sollevando i medici dall’incombenza per molti molto scomoda e problematica.

E solo un quarto circa degli italiani appare pensarla come la Chiesa, il 24% per l’esattezza, che si è pronunciata contro l’eutanasia.

Rispettivamente il 37% e il 23% invece sono per nulla e poco d’accordo.

Sul tema quindi sembra esserci una maggioranza solida in Italia, che va anche al di là delle appartenenze politiche.

I sondaggi politici sono stati realizzati con metodo CATI-CAMI-CAWI su 1000 soggetti