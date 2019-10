Prezzo benzina, diesel e gpl ottobre 2019: valore e quotazione aggiornati

C’è ancora calma sul fronte del prezzo dei carburanti in Italia. Vi sono stati anche dei cali in alcuni giorni nei prezzi dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo.

L’unico effetto tuttavia è stato l’aumento raccomandato da Tamoil e Eni di due centesimi al litro per i propri distributori.

Vediamo dunque a quanto sono arrivati i prezzi per il consumatore. Che sono un po’ più alti rispetto all’estate

In media per la modalità self service siamo a quota 1,593 euro al litro per la benzina e 1,483 per il diesel.

Tra le compagnie la più cara per la benzina è TotalErg con 1,609 euro al litro, contro gli 1,590 applicata da Tamoil e gli 1,576 dei distributori no logo.

Il diesel viene 1,497 euro al litro sempre con TotalErg, che scende a 1,484 con Q8 e a 1,468 euro al litro con le pompe indipendenti.

Prezzo benzina, quanto si paga da serviti

I prezzi salgono se ci si fa servire. In media si arriva a 1,73 euro al litro per la benzina e 1,623 per il diesel.

A livello di distributori si sale per la benzina a 1,792 euro al litro con Api-IP e Q8 e si scende a 1,741 con Esso e a 1,627 euro al litro con i distributori indipendenti.

Per il diesel si arriva a 1,697 euro al litro sempre con Api-IP, mentre si cala a 1,592 con Tamoil e a 1,519 con le pompe indipendenti

Nel caso del Gpl si paga di più presso Esso, 0,617 euro al litro, e di meno da Q8, 0,594 euro al litro. E ancora meno presso i distributori no logo, 0,587 euro al litro.

Il metano si misura in kilogrammi e non in litri. Nel caso di questo carburante si può arrivare a 1,021 euro al kg con Tamoil, mentre si scende a 0,989 euro al kg con TotalErg. Come sempre i minimi si toccano con le pompe indipendenti, con 0,98 euro al kg.