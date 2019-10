Rimborso bolletta a 28 giorni: Tim rimanda all’Agcom, il caso

Quali sono le ultime notizie sul rimborso della bolletta a 28 giorni di Tim? La compagnia ha informato la propria clientela che per ottenere la compensazione o il rimborso in bolletta sarà sufficiente chiamare il 187. Tuttavia, molti utenti che hanno seguito tale direttiva, non hanno terminato la chiamata con le idee chiare, chiedendosi ancora se il rimborso potesse effettivamente essere applicato o meno. Lo riporta Il Salvagente, che per vederci chiaro, ha effettuato una chiamata al numero verde di Tim per capire cosa sta succedendo in proposito.

Rimborso bolletta a 28 giorni Tim: cosa dicono dal 187

Dalla chiamata è risultato che il 187 poteva fornire soluzioni legate alla compensazione alternativa, tuttavia non era previsto il rimborso. Per richiederlo bisognava invece passare per i canali conciliativi, e quindi usare la piattaforma dell’Autorithy Conciliaweb, come spiegato nelle settimane precedenti, nonostante la rabbia di diverse associazioni dei consumatori. Pensando si trattasse di un’errata informazione, il sito ha effettuato ulteriori chiamate, sentendosi però ripetere sempre la stessa cosa: tramite il 187 si può procedere solo alla richiesta di compensazioni alternative, ma non al rimborso, che invece dovrà essere richiesto tramite i canali conciliativi e quindi rivolgersi all’Agcom che poi contatterà Tim per ufficializzare la richiesta. In più, informa Il Salvagente, gli operatori hanno anche dato due numeri diversi: il primo (800 185 060) corrisponde effettivamente al numero verde dell’Agcom, mentre il secondo (48181) non corrisponde e, anzi, effettuando qualche ricerca viene segnalato perfino come numero associato a una truffa telefonica.

E l’Agcom?

Un successivo tentativo di chiamata all’Agcom per chiarire quanto riportato da Tim ha dato risultati altrettanto infruttuosi, in quanto, dopo diversi minuti di attesa, si sente una voce registrata che chiede di lasciare un messaggio in segreteria telefonica.

Rimborso bolletta a 28 giorni: Tim attende ancora sentenza Consiglio di Stato

Va anche detto che Tim è ancora in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che invece si è già pronunciato sui casi Fastweb, Wind Tre e Vodafone. Finché la sentenza del CdS su Tim non diventerà ufficiale, dunque, la compagnia può ribadire che non effettuerà i rimborsi finché il CdS non si esprimerà in proposito. Resta il fatto che se una compagnia dice di chiamare il proprio numero verde per i rimborsi, è legittima la perplessità degli utenti che poi si vedono rispondere nel modo che abbiamo descritto in precedenza.