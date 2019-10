Governo ultime notizie: Orlando (PD) “no ultimatum di Renzi sulla tenuta”

Andrea Orlando (ex ministro della Giustizia e tra i principali esponenti del Partito Democratico) attacca frontalmente l’ex segretario dem, Matteo Renzi (attualmente leader di Italia Viva). Orlando ha assicurato – parlando delle forze che sostengono l’esecutivo – “che non vogliamo fare quattro campagne elettorali parallele: noi vogliamo cambiare l’Italia, e per farlo non possono esserci ultimatum.“

Orlando rimarca che non c’è differenza tra il lanciare l’ultimatum dal Papeete Beach di Milano Marittima o dalla Leopolda di Firenze. L’ultimatum al governo rimane tale, che sia lanciato da un luogo più o meno formale.

La risposta di Matteo Renzi: Io contro Salvini e Orlando contro di me

La risposta di Renzi non è tardata ad arrivare:”alla Leopolda non ci sono i mojito o le cubiste, così come non ci sono le penali che il Partito Democratico sta mettendo”. Tali penali – simili a quelle già poste per gli esponenti pentastellati – hanno fatto storcere il naso a una parte della base e a esponenti “dem”.

Proseguendo nella sua difesa, Renzi ha rimarcato che il suo avversario rimane il leader del carroccio, Matteo Salvini. Il leader di Italia Viva si dichiara sorpreso, in quanto – testualmente – “io combatto contro Salvini e Orlando contro di me.” Nonostante la tensione crescente tra alcuni esponenti del PD e di IV, Renzi ha comunque voluto confermare che non vanno posti ultimatum: “sono d’accordo con lui, che non vanno lanciati ultimatum: io ho detto solo che l’Iva non andava alzata.” Sul disinnesco delle clausole di salvaguardia, si è sviluppata una inedita intesa proprio tra IV e M5S, con Renzi e Di Maio a sostenere le stesse tesi.

Governo, ultime notizie: Di Maio chiede di darci un taglio con gli annunci

A ridosso della votazione decisiva sul taglio dei parlamentari, il numero uno della Farnesina Luigi Di Maio propone di darci… “un taglio” anche alle interviste. “Basta annunci”, chiede il leader pentastellato. “Prima facciamo le cose, poi diciamole. Scriviamo la legge di bilancio, diamo ai cittadini i soldi che meritano e poi facciamo tutte le interviste che volete.”