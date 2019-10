Sondaggi politici Winpoll: regionali Umbria, la sorpresa Ricci

A sorpresa, il candidato governatore più conosciuto in Umbria non è nè Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, nè Vincenzo Bianconi, appoggiato da M5S e Pd, bensì Claudio Ricci. L’ex sindaco di Assisi, che corre alle elezioni insieme ad alcune liste civiche, è conosciuto dal 68% degli umbri, più di Tesei e (62%) e Bianconi (61%). A sostenerlo sono gli ultimi sondaggi politici Winpoll realizzati tra l’1 e il 2 ottobre e commissionati da Claudio Ricci.

Stando alla rilevazione, Ricci riscuote un indice di fiducia migliore dei suoi due principali avversari. Non solo. L’ex sindaco di Assisi, data la natura civica della sua candidatura, piace trasversalmente, sia agli elettori di centrodestra che di centrosinistra con un picco di preferenze che arriva dagli elettori di Forza Italia (55%). Donatella Tesei riscuote una fiducia del 35%, soprattutto da simpatizzanti del centrodestra mentre Bianconi è terzo con il 28%.

Nonostante l’alto livello di fiducia e di conoscenza registrato da Ricci, gli istituti demoscopici vedono per la vittoria finale una questione a due tra Bianconi (dato in recupero) e Tesei. L’ultima rilevazione sulle regionali umbre è di Quorum che fotografa un risultato in bilico con la candidata di centrodestra avanti di quattro punti sul candidato di Pd e Movimento 5 Stelle. Ricci è invece dato al 6,2%. Lui però non demorde. “Abbiamo la fiducia di oltre un elettore su tre – afferma commentando i risultati del sondaggio Winpoll da lui commissionato – che speriamo si traduca in voto, e invitiamo gli umbri a considerare che non si vota per i partiti nazionali ma per il governo della Regione. Per questo il ‘voto utile’ è quello per la migliore coalizione di persone che, dopo il 27 ottobre, resterà in Umbria e non se ne tornerà a Roma, per svolgere le usuali attività politiche”.

Sondaggi politici Winpoll: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dall’1 al 2 ottobre. Metodoo di campionamento: popolazione umbra maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, province, proporzionalmente all’universo della popolazione umbra. Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate: 400 interviste. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 3,2%. Metodo raccolta delle informazioni: cati/cami.