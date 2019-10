Dis Coll Inps 2019: cambio requisiti contributivi, la circolare dell’istituto

Cambiano i requisiti per ottenere la Dis Coll, il trattamento economico riservato a collaboratori coordinati e continuativi, a lavoratori a progetto sia del settore pubblico che di quello privato e ad assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione.

Dis Coll: basta versare solo un mese di contributi

È la stessa Inps a comunicare il cambiamento riguardante i requisiti necessari ad ottenere la Dis Coll con il messaggio 3606/2019. L’ente, avendo recepito le disposizioni del Dl 101/2019, dal 5 settembre in poi applicherà una nuova disciplina agli eventi di disoccupazione. In pratica, a partire da tale data basterà avere un solo mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente all’evento di cessazione del lavoro per poter richiedere il trattamento economico. Una modifica non da poco per quanto riguarda la platea degli aventi diritto visto che prima, in base a quanto previsto dal Dlgs 22/2015, il requisito minimo era di tre mesi.

Dis coll Inps 2019: importo, requisiti e chi sono gli ammessi

Tutti i requisiti per poter richiedere il trattamento

Dunque, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dall’entrata in vigore del decreto legge 101/2019, appunto, il 5 settembre, la Dis Coll potrà essere riconosciuta a tutti coloro che, oltre ad essere in stato di disoccupazione al momento della domanda relativa al trattamento economico, posso far valere almeno l’accredito contributivo di una mensilità, cioè almeno un mese di contribuzione, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del lavoro. Quindi, bisogna precisare che se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta prima del 5 settembre 2019 saranno applicate le vecchie regole, cioè sarà necessario aver versato almeno tre mesi di contributi, anche se la domanda viene presentata successivamente. Per presentare richiesta la procedura rimane la stessa: la domanda andrà inoltrata esclusivamente attraverso il portale web dell’Inps.

