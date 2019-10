Bonus pubblicità 2020: importo detrazioni e a chi spetta. I settori

Secondo la recente normativa finanziaria sono previste importanti agevolazioni fiscali anche nel settore pubblicità, ma soprattutto per i professionisti più giovani o che comunque intendono farsi pubblicità e farsi conoscere da un maggior numero di persone. Vediamo di seguito allora i caratteri essenziali del bonus pubblicità 2020 e perché è utile.

Bonus pubblicità 2020: in che cosa consiste

In pratica, il bonus pubblicità 2020 citato ha lo scopo di attutire le spese di tutti coloro che vogliano farsi pubblicità, ma soprattutto dei liberi professionisti, che decidano di acquistare spazi pubblicitari sui giornali cartacei e online (questi ultimi peraltro di sempre maggiore popolarità). Pertanto, dalla legge di bilancio 2018 sono previste detrazioni del 75% e del 90% per chi acquista spazi pubblicitari, per promuovere le prestazioni offerte dal proprio studio medico, tecnico o legale, ad esempio. Non bisogna sottovalutare infatti gli effetti positivi, in termini di aumento della clientela, che può avere la pubblicazione costante del proprio nome in un quotidiano letto da milioni di persone. La legge, comunque, distingue le agevolazioni, in base alla natura giuridica del contribuente, come vedremo tra breve.

Come si applica?

Come accennato, si tratta di un credito d’imposta per la pubblicità, che è previsto per tutti coloro che vogliano effettuare investimenti nel settore pubblicitario. Esso consentirà uno sconto sulle tasse da corrispondere al Fisco, pari al 75% per tutti i contribuenti e al 90% per le cosiddette micro-imprese e pmi. Se ne gioveranno, ad esempio, gli studi di giovani avvocati o ingegneri, o le start-up innovative.

Si tratta di spese oggetto di agevolazione, legate all’acquisto di inserzioni commerciali e spazi pubblicitari soltanto su giornali quotidiani e periodici, debitamente registrati in tribunale, in qualità di testate giornalistiche. Tale bonus pubblicità 2020 vale anche per spazi che siano acquistati nel settore della programmazione televisiva e radio.

Tuttavia la legge di bilancio in oggetto sancisce che imprese e professionisti possano avvalersi di tale bonus pubblicità 2020 e per gli anni a seguire, soltanto a patto che abbiano già fatto investimenti promozionali negli anni precedenti: deve esser cioè in gioco una vera e propria campagna pubblicitaria pluriennale. Anzi, questa legge parla espressamente di investimenti pubblicitari “incrementali“, ovvero a salire (e pari ad almeno l’1% in più), rispetto a quelli fatti nel periodo precedente.

A riprova di quanto detto, secondo il Consiglio di Stato, tale credito d’imposta o bonus pubblicità 2020 non vale se, nell’anno precedente rispetto a quello agevolato, non sono stati svolti investimenti in ambito pubblicitario.

Quali sono i vantaggi e chi può avvalersi di tale bonus

Sul piano dei vantaggi, essi sono abbastanza evidenti: ad esempio un giovane avvocato o medico che intende promuoversi su un giornale di carta o online, può farlo a costi relativamente bassi, dato che il 75% della spesa è pagato, in pratica, dallo Stato. Bisognerà però ricordarsi di inserire l’importo correlato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e potrà essere sfruttato in compensazione attraverso il noto modello F24. Tuttavia, affinché il bonus pubblicità 2020 sia pienamente operativo, occorrerà un decreto ministeriale attuativo, mirato a porre le modalità concrete di applicazione dell’agevolazione in oggetto.

Invece, sul piano dei soggetti destinatari della misura e per riassumere, essi sono fondamentalmente: lavoratori autonomi e titolari di partita Iva; professionisti iscritti o meno ad albi o collegi; imprese di qualsiasi tipo, dalle start-up innovative e ditte individuali fino a grandi società. In conclusione, il bonus pubblicità 2020 costituisce sicuramente una novità di assoluto rilievo per tutti coloro che – magari come giovani imprenditori poco conosciuti – intendano migliorare il proprio giro di affari, attraverso una vera e propria campagna pubblicitaria agevolata.