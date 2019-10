Conto deposito ottobre 2019: interessi, costo e quali sono i migliori

Se siete in cerca del miglior conto deposito ottobre 2019, avete la possibilità di effettuare qualche simulazione per capire quale sia il più vantaggioso e conveniente per voi. Qual è il tasso di interesse sulle somme depositate e gli eventuali costi di gestione, per costruirsi una piccola rendita anche a breve-medio termine. Di conti deposito ce ne sono vincolati e svincolati: nel primo caso, una volta “parcheggiate” le somme queste non potranno più essere prelevate per un lasso di tempo prestabilito. Nell’eventualità di conti svincolati, invece, i soldi potranno essere presi in qualunque momento, ma in questo caso gli interessi saranno più bassi. Andiamo a vedere quali sono le proposte più interessanti per il mese di ottobre 2019.

Conto deposito ottobre 2019: le proposte più interessanti del mese

Immaginiamo di voler depositare una somma di 10.000 euro e vincolarla per 5 anni (60 mesi). Un comparatore online come ConfrontaConti ci mette davanti diverse offerte proposte da banche e istituti di credito. Dopo averla già vista nel nostro articolo sui migliori conti correnti di questo mese, anche tra i conti deposito la spunta Illimity Bank. Il suo conto vincolato garantisce un tasso di interesse lordo del 3,25%. I costi ammontano a 100 euro (imposta di bollo), mentre gli interessi netti in 60 mesi consentono di arrivare a 1.202,50 euro in più di quanto depositato (1.625 euro lordi). Tale conto è ulteriormente interessante perché presenta delle opzioni vincolabili e altre senza vincolo. Resta comunque in piedi l’offerta più che allettante: la proposta del tasso di interesse al 3,25% è infatti valida solo fino al 15 novembre 2019.

Arriviamo così alla seconda migliore offerta di questo mese, quella proposta da Banca Ifis. Anche in questo caso stiamo parlando di un conto deposito vincolato, con tasso di interesse lordo del 3%. Questo significa che depositando 10 mila euro e vincolandoli per 5 anni, al termine si avranno 1.110,46 euro netti in più (1.500,62 lordi). Rispetto al conto Illimity, dove la liquidazione è posticipata, qui troviamo invece una liquidazione trimestrale. I costi, invece, sono gli stessi del conto di cui sopra (100 euro di bollo).

Terza e ultima offerta relativamente ai migliori conti deposito del mese: il suo nome è Viviconto Extra e offre interessi minori rispetti a quelli sopraccitati (ma è comunque sul podio). Ci troviamo di fronte a un conto deposito vincolato con tasso di interesse lordo del 2,20% che garantisce, sui potenziali 10.000 euro depositati, 814 euro aggiuntivi (1.100 lordi). La liquidazione è posticipata, mentre le spese riguardano solo il bollo (100 euro), per un guadagno netto totale di 714 euro.