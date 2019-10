Bonus rottamazione motorini 2020: importo e requisiti. Come averlo

Il Decreto Clima entra nel vivo e al suo interno si trovano anche misure che incentivano all’acquisto di mezzi puliti. Ed è proprio in questa ottica che rientra il bonus rottamazione motorini, per il cui accesso occorre essere in possesso di determinati requisiti. Ma qual è l’importo previsto dal bonus? Andiamo a scoprire cosa sta studiando attualmente il governo.

Bonus rottamazione motorini 2020: cos’è e come funziona

Oltre al bonus mobilità di 1.500 euro, riservato alla rottamazione delle auto più inquinanti (Euro 3), ci sarà infatti anche il bonus rottamazione correlato ai motorini meno ecologici, dunque ai veicoli su due ruote Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. L’importo del bonus ammonta a 500 euro, che potranno essere investiti per acquistare un servizio di abbonamento al trasporto pubblico.

L’agevolazione è prevista per i prossimi 3 anni e con quei soldi sarà possibile acquistare anche mezzi più ecologici, come ad esempio una bicicletta tradizionale o a pedalata assistita. Come riferisce Repubblica, il beneficio sarà riservato solamente a chi vive nelle città per le quali vi è la procedura d’infrazione comunitaria per la riduzione delle emissioni Co2 (ma sono comunque tante le Regioni coinvolte). L’incentivo sarà finalizzato anche a rendere più efficiente e moderno il trasporto pubblico locale, tramite un miglioramento delle relative corsie preferenziali. Nella misura sono previste risorse anche per realizzare o implementare il servizio del trasporto scolastico, con l’incentivazione all’utilizzo di mezzi ibridi, che siano elettrici o di classe Euro6 immatricolati dal 1° settembre 2019.

Bonus da utilizzare entro 3 anni dalla rottamazione

La proposta riguarda auto e moto, dicevamo. Chi rottama il proprio veicolo inquinante (auto Euro 3 o motorini Euro 2 o Euro 3 a due tempi) entro il 31 dicembre 2021 avrà diritto a un bonus mobilità, salvo esaurimento risorse. Infatti, per il 2019 sarebbero stanziati 5 milioni di euro, mentre per il 2020 e il 2021 125 milioni di euro. Il buono mobilità ammonta a 1.500 euro per chi rottama le macchine (500 euro per chi rottama motorini), che potrà essere utilizzato entro il triennio successivo per acquistare biciclette o abbonamenti al trasporto pubblico locale. Il bonus non andrà a costituire reddito imponibile per il beneficiario e non sarà rilevato per il calcolo del valore Isee.