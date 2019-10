Pensioni ultime notizie: Quota 100 ok per Landini ma “sistema da rivedere”

Tra gli ultimi a intervenire su Quota 100 è stato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Sul tema pensioni ultime notizie ruotano attorno ancora alla misura di pensione anticipata introdotta dal governo M5S-Lega e che l’attuale esecutivo ha recentemente confermato fino alla sua scadenza naturale, ovvero fino al 31 dicembre 2021. Dopo quella data, e questo è già certo, Quota 100 non sarà rinnovata. Gli obiettivi prioritari del governo sul fronte previdenziale riguardano Ape sociale, Opzione Donna e le nuove generazioni: tutte azioni che saranno portate avanti anche a seguito dei confronti con i sindacati. E a tal proposito, Maurizio Landini ha parlato di Quota 100 in occasione dell’assemblea nazionale dei delegati Cgil, Cisl e Uil al Forum di Assago.

Pensioni ultime notizie: Landini su Quota 100, ecco cos’ha detto

Per il leader della Cgil Quota 100 “non va abolita”, anzi. È stato richiesto al governo di “aprire una vera discussione per rivedere davvero il sistema pensionistico attuale”. Anche sul fronte sindacale gli obiettivi pensionistici riguardano le nuove generazioni, e in particolare “una pensione di garanzia, perché bisogna dare un futuro ai giovani”. Inoltre, “chiediamo interventi che riconoscano le differenze di genere per le donne, chiediamo che siano riconosciuti i lavori gravosi e che si introduca un sistema di flessibilità in uscita non contingentato da aumenti continui dell’età pensionabile”. Insomma, una vera e propria riforma di tutto il sistema pensionistico italiano, con un occhio di riguardo per donne e nuove generazioni, i lavoratori attuali che un domani rischieranno di non arrivare mai all’età pensionabile o di avere un assegno caratterizzato da un importo molto basso. Ma per il 2020, per il momento, a parte le succitate proroghe, sul tema pensioni non dovrebbe essere fatto molto altro.

Ulteriore tema centrale che i sindacati hanno a cuore che discuteranno con il governo è la riduzione delle tasse per i lavoratori e i pensionati, e pertanto gli aumenti in busta paga per i primi e sul cedolino della pensione per i secondi. I 2,5 miliardi da investire sul taglio del cuneo fiscale, per il leader della Cgil, sono ancora pochi e il bacino di risorse deve certamente aumentare. Se le richieste dei lavoratori non dovessero essere accolto, Landini ha promesso una nuova stagione di agitazioni e braccia incrociate.