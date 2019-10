Sondaggi politici Piepoli: Sala il sindaco più amato dagli italiani

Gli ultimi sondaggi politici realizzati dall’Istituto Piepoli per Povera Patria, talk show politico in onda il lunedì sera su Rai 2, hanno rilevato l’indice di fiducia di cui godono, sindaci, leader politici e istituzioni tra gli italiani. La rilevazione ha riservato alcune sorprese.

Partiamo dai primi cittadini. Il più amato dagli italiani è Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che raccoglie un gradimento del 45%. Un’investitura come futuro leader politico nazionale? A luglio Sala non aveva escluso questa eventualità: “La politica cambia talmente tanto velocemente che oggi potrei dire che posso essere la persona più adatta affinché il centrosinistra vinca. Tra un anno vediamo, perché gli scenari cambiano molto rapidamente”. Dietro di lui si trova la sindaca di Torino, Chiara Appendino, apprezzata dal 39% degli italiani. Sul terzo gradino del podio c’è un esponente del Pd, Dario Nardella, sindaco di Firenze che raccoglie il 36% di consensi. Quarto posto per il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris (32%). A sorpresa, un italiano su tre apprezza Virginia Raggi, discussa sindaca pentastellata della Capitale. Ultimo posto per il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando (24%).

Per quanto riguarda i leader politici, Piepoli vede in testa con il 62% di gradimento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quasi dieci punti più sotto si trova il premier Giuseppe Conte (53%). Molto indietro tutti i leader delle principali forze politiche del Paese. I sondaggi politici di Piepoli sondano il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, davanti a quello della Lega Matteo Salvini (35% contro 32%). L’ex ministro degli Interni viene raggiunto anche dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, è sesto con il 29%. Chiudono la classifica due ex premier: Matteo Renzi (20%) e Silvio Berlusconi (15%).

Infine, per quanto riguarda le istituzioni, gli italiani mettono al primo posto le forze dell’ordine (85%). Magistratura e Chiesa Cattolica riscuotono la fiducia di più di un italiano su due. Solo il 35% ha fiducia invece nella classe politica italiana.

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 10 al 12 ottobre. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 260 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 251 totale complete: 511 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.603 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.114. Rappresentatività del campione, inclusa l’indicazione del margine d’errore: margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 511 ± 4.34%.

fonte: piepoli

fonte: piepoli