Sondaggi politici Analisipolitica, gli italiani vogliono votare il presidente della Repubblica

L’Italia è una repubblica parlamentare in cui il presidente della Repubblica viene eletto dalle camere riunite, ed è quindi sostanzialmente il frutto dei compromessi tra le forze politiche, o, come è più frequente nelle ultime occasioni, espressione delle maggioranze del momento.

Per questo secondo molte ricostruzioni giornalistiche diventa strategico avere la maggioranza nel momento del voto per il presidente.

E per molti è anche per questo motivo che il centrodestra, che potrebbe essere all’opposizione il 2022, quando scadrà il mandato di Mattarella, spinge per l’elezione diretta, come avviene per esempio in Austria, pur in presenza di un regime parlamentare.

E l’ultimo dei sondaggi politici di Analisi Politica per Libero ci dice che anche la grande maggioranza degli italiani la pensa così.

Il 36% degli interpellati riterrebbe l’elezione diretta molto opportuna, e un altro 36% abbastanza opportuna.

Solo il 16% non è per nulla d’accordo e il 10% pensa non sia opportuno eleggere direttamente il presidente.

Dalla pagina FB di Analisi Politica

Sondaggi politici, i 35-55 enni i più favorevoli all’elezione diretta

Come è facile immaginare sono gli elettori di centrodestra quelli maggiormente a favore dell’elezione diretta del presidente della Repubblica.

In questo caso il 72% diventa infatti l’80%, e in particolare si arriva al 51% di molto favorevoli tra gli elettori di Fratelli d’Italia.

È del resto una proposta da sempre della destra, dai tempi di Fini e An e anche prima, del MSI.

A livello di età sono coloro che hanno tra i 35 e il 55 anni i più propensi a questa riforma, con un 78% di favorevoli.

E forse non è un caso che secondo i sondaggi siano proprio le persone di mezza età quelle che votano maggiormente centrodestra.

Per l’elezione diretta del presidente della repubblica più le donne, con il 75% di favorevoli, che gli uomini.

Nota metodologica non rilasciata