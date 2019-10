Concorso Aeronautica 2019 800 posti con diploma: bando e requisiti

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi ed Esami del 18 ottobre 2019 è stato pubblicato il bando di concorso aeronautica valido per il 2020 e finalizzato al reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (cosiddetti VPF1). Andiamo a scoprire come sono ripartiti i posti disponibili, quali sono i requisiti richiesti e come partecipare alla selezione.

Concorso Aeronautica 2020: posti disponibili

Come abbiamo anticipato i posti disponibili per il concorso Aeronautica sono complessivamente 800. Questi sono ripartiti nel modo seguente:

760 ordinari per categorie varie che saranno assegnate alle Forze Armate ;

ordinari per categorie varie che saranno assegnate alle ; 30 per il settore d’impiego incursori.

Nel bando si spiega che il reclutamento è effettuato in un blocco unico, con due distinti incorporamenti. Il primo avverrà nel mese di maggio 2020 per i primi 400 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito per VFP1 ordinari. Il secondo incorporamento è previsto invece per il mese di settembre 2020 e coinvolgerà i restanti 400 candidati idonei classificati nella graduatoria di merito, di cui 370 posti per VFP1 ordinari e 30 per il settore d’impiego Incursori.

Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie:

Diplomati presso le scuole militari;

Assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli Organi dei Militari di Carriera dell’Esercito;

Assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

Assistiti dell’Opera Nazionale figli degli aviatori;

Assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

Figli di militari deceduti in servizio.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso Aeronautica potrà essere presentata a partire da oggi, martedì 22 ottobre 2019, fino a mercoledì 20 novembre 2019. Sarà possibile partecipare se si è nati dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 2001, estremi compresi.

La domanda andrà presentata sull’apposito portale https://concorsi.difesa.it, previo accesso tramite proprie credenziali. I candidati dovranno scegliere il concorso al quale intendono partecipare e quindi compilare per via telematica la domanda, nella quale dovranno inserire i propri dati anagrafici, quelli relativi alla residenza dove ricevere eventuali comunicazioni e le informazioni legate al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione (che elencheremo nel paragrafo successivo) al concorso, tramite autocertificazione.

Nel bando s’informa che prima di inoltrare la domanda di partecipazione i candidati dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato Pdf) della documentazione legata al possesso dei titoli di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente ai seguenti documenti:

Brevetto di paracadutista;

Corso di cultura aeronautica;

Patente europea del computer o corso equipollente;

Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio;

Brevetto di istruttore di nuoto;

Brevetto di subacqueo;

Conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;

Documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o di preferenza dichiarati.

Una volta inoltrata la domanda online, i candidati riceveranno una comunicazione a video e quindi un messaggio di posta elettronica che attesta l’acquisizione della domanda. Quest’ultima ricevuta dovrà poi essere mostrata e consegnata al momento della prima prova concorsuale.

Concorsi Università 2019: bandi e posti usciti. I requisiti e la suddivisione

Concorso Aeronautica 2019-2020: i requisiti richiesti

Andiamo quindi a scoprire quali sono i requisiti richiesti per partecipare al concorso Aeronautica. Per la candidatura bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Godimento diritti civili e politici;

Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

Non essere stati condannati (o essere imputati in procedimenti penali in atto) per delitti non colposi;

Non essere stati destituiti, dispensato o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione o essere stati prosciolti da precedente arruolamento presso le Forze Armate o di Polizia;

Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primi grado (ex scuola media inferiore);

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Aver tenuto condotta incensurabile;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che siano prova di infedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

Idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate;

Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

None essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Concorso Aeronautica: il bando

Per leggere il bando di concorso nella sua versione integrale, che ricordiamo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami del 18 ottobre 2019, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.