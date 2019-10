Sondaggi politici Swg, per il 58% degli italiani dobbiamo fermare Erdogan

Gli italiani condannano l’azione di Erdogan. Come era facile immaginare la grande maggioranza degli intervistati da Swg sul tema, il 62%, ritiene che il presidente turco abbia sbagliato e che il suo attacco ai curdi sia immorale.

Solo il 5% pensa che invece abbia fatto bene per liberare il territorio dai terroristi curdi.

È alta la percentuale di chi non sa o non vuole esprimersi. Sono circa un terzo.

da sito di Swg

Gli italiani non sono indulgenti neanche con Trump, anche se qui la percentuale che esprime disapprovazione scende al 54%. Per il 22% ha tradito quei curdi che avevano combattutto l’Isis con beneficio di europei ed americani.

Per il 16% il presidente americano ha sbagliato perché non era il caso di turbare un equilibrio geopolitico delicato. Mentre per un altro 16% ha agito cinicamente solo per ragioni politiche di convenienza personale.

C’è anche un 15% che ritiene che Trump abbia fatto bene. Per il 12% perché è giusto evitare una guerra con Turchia, per il 3% perché così può dedicarsi al problema interno dell’immigrazione.

da sito di Swg

Sondaggi politici SWG, per il 97% dei democratici l’Italia dovrebbe fermare Erdogan

Cosa fare? Per il 58% degli intervistati l’Italia dovrebbe impegnarsi per fermare Erdogan. Come non si sa, se con un’azione diplomatica più forte, sanzioni, o addirittura un’azione militare con gli alleati.

I più convinti della necessità di un’azione sono i democratici. La pensa così ben il 97% di esse. Si scende al 69% tra i pentastellati e al 64% tra i leghisti.

Evidentemente è soprattutto tra gli indecisi che ci sono i più dubbiosi di un intervento contro la Turchia.

da sito di Swg

Il presidente turco ha minacciato l’Europa di non rispettare i patti di accoglienza dei profughi siriani e degli immigrati irakeni, afghani e di altra nazionalità che da anni transitano in Turchia e che lascerebbe arrivare in Europa, cosa che ovviamente i Paesi del Vecchio Continente temono.

Ebbene per il 67% degli intervistati da Swg non ci si deve piegare alle minacce del presidente turco. Mentre per il 12% è meglio non rischiare di avere una crisi migratoria.

da sito di Swg

Questi sondaggi politici sono stati realizzati tra il 16 e il 21 ottobre su 1000 intervistati con metodo CATI-CAMI-CAWI.