Canone Rai frazionato senza bolletta in scadenza: ecco l’ultima rata

C’è una scadenza fiscale nel mese di ottobre legata al canone Rai: si tratta del pagamento dell’ultima rata dell’imposta per tutti quei contribuenti che non hanno un contratto elettrico di tipo domestico o che usano energia elettrica fornita da reti che non sono interconnesse con quella di trasmissione nazionale. Ecco entro quale data bisogna versare l’ultima rata e il relativo importo.

Canone Rai frazionato senza bolletta: importo e scadenza ottobre 2019

Il termine ultimo per versare la rata del canone corrisponde a giovedì 31 ottobre 2019. Si tratta della quarta e ultima rata per i contribuenti che hanno optato per il versamento del canone Rai in 4 rate a cadenza trimestrale. L’importo da versare tramite modello F24 è di 23,93 euro e bisognerà inserire il codice TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv a uso privato) nel caso di rinnovo, mentre se si tratta di un nuovo abbonamento il codice da inserire sarà TVNA (canone per nuovo abbonamento Tv a uso privato).

Ultima rata canone Rai senza bolletta elettrica: a chi spetta il pagamento

Stando all’elenco dell’Agenzia delle Entrate i soggetti tenuti al pagamento del canone Rai senza bolletta elettrica sono tutti quei contribuenti che non sono intestatari di un servizio di fornitura elettrica. È ad esempio il caso di inquilini in un appartamento in affitto che però non sono titolari del contratto energetico, ma sono comunque tenuti a pagare il canone perché l’imposta si basa sulla detenzione e non sulla proprietà dell’apparecchio televisivo. Altro esempio è quello dei custodi o dei portinai di stabili, aziende o scuole con alloggio compreso la cui fornitura di energia elettrica è pagata dai condomini dello stabile o dal datore di lavoro relativamente all’azienda o alla scuola.

Per quanto riguarda le reti non interconnesse con quella di trasmissione nazionale, si fa riferimento agli abitanti di alcune isole, che sono le seguenti: Ustica, Levanzo, Lipari, Favignana, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Giglio, Capri, Pantelleria, Ponza, Ventotene, Panarea, Stromboli, Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi e Capraia.

Ricordiamo che la scadenza è valida solo per chi ha scelto per il versamento del canone in 4 rate trimestrali. È dunque utile riepilogare le varie opzioni a cui i contribuenti di cui sopra hanno diritto per quanto riguarda il pagamento frazionato o in un’unica soluzione.

Unica soluzione : entro il 31 gennaio;

: entro il 31 gennaio; Due rate semestrali : entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio;

: entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio; Quattro rate trimestrali: entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.