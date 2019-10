Pensioni ultime notizie: Quota 100, Zingaretti “serve un compromesso”

Sul fronte pensioni ultime notizie riportano le recenti dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, rilasciate mercoledì 23 ottobre nella puntata di Porta a Porta. Oggetto della discussione, tra gli altri, Quota 100: la nuova misura di pensione anticipata che attualmente sembra essere contesa tra abolizione e mantenimento fino alla scadenza naturale. Nel 2020 non cambierà comunque nulla, visto che la misura è stata confermata dal nuovo esecutivo, ma le voci che vogliono una sua eliminazione continuano a farsi sentire.

Pensioni ultime notizie: Quota 100 nel mirino di Italia Viva

Tra i partiti che hanno Quota 100 di più nel mirino vi è certamente Italia Viva di Matteo Renzi, che vorrebbe proporre un emendamento alla Legge di Bilancio 2020 in occasione dell’esame parlamentare per eliminare del tutto la misura. Dal governo, però, continuano a smentire ipotesi di un’improvvisa abrogazione, pertanto Quota 100 resterà così com’è anche per il 2020 e al tempo stesso saranno prorogate Ape sociale e Opzione Donna. C’era in un primo momento l’idea di attuare dei ritocchi e delle modifiche alla misura, un intervento che poi avrebbe portato a un’altra Quota (la 102 o la 103), ma per il momento non se ne farà nulla.

Pensioni ultime notizie: cos’ha detto Zingaretti su Quota 100

Sul tema, come anticipato, è intervenuto anche Zingaretti, che sposando quanto detto dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ha affermato che interrompere bruscamente Quota 100 andrebbe a creare ingiustizie. Pertanto “era giusto trovare un compromesso”. Ma in cosa consiste questo compromesso? Semplicemente quello di far proseguire la misura sperimentale per i 3 anni facendola giungere a conclusione. In questo lasso di tempo bisognerà ravvivare il confronto con i sindacati, allo scopo di discutere sulla prossima riforma pensioni e in particolare sulle migliori soluzioni di flessibilità in uscita, ovviamente senza mettere in bilico la salute dei conti pubblici.